Turizmde istihdam için güçlü iş birliği

Bursa’da yerel ekonominin güçlenmesi adına da önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, turizm sektöründe de istihdama katkı sağlayacak adımlar atıyor. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, BUSMEK ve BİKO iş birliğinde turizm sektörüne yönelik iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli yetiştirilecek.

Halen 13 ilçedeki 25 farklı mekânda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüşen BUSMEK, istihdam garantili kurslarla da bireyleri iş yaşamına kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, BUSMEK ve BİKO iş birliği ile iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kursları düzenleniyor. Otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan ön büro personeli, servis personeli, kat hizmetleri personeli alanlarındaki, iş garantili teorik eğitimler Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’nde, uygulama eğitimleri ise anlaşmalı otellerde gerçekleştirilecek. Ön büro personeli için 14, kat hizmetleri personeli için de 10 kesin kayıt yapılırken, ön büro personeli eğitimlerine 30 Kasım’da başlanacak.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Buğra Artıç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Turizm sektörüne yönelik açılan istihdam garantili kursların ele alındığı görüşmede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa, sanayi ve tarım şehri olduğu kadar aynı zamanda bir turizm şehridir. Turizmde de kalifiye elemanın yetişmesi önemli ve kıymetli. Yeni açılan destinasyonlarda bu personellerin istihdam edilmesi önemli. Biz BUSMEK ve istihdama odaklanan BİKO aracılığıyla gençlerimizin yeni iş sahalarına yönelmelerini arzu ediyoruz. İstihdam odaklı eğitimlerimize ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için kurslar düzenliyor ve iş arayanlarla işverenleri de buluşturmaya çalışıyoruz. BUSMEK, BİKO ve GÜMTOB işbirliğinde açtığımız kurslarla da turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmiş olacağız. Turizmle alakalı katıldığımız fuarlarla, yaptığımız ikili görüşme ve tanıtım faaliyetleriyle bu standardın Bursa’da yükselmesini arzu ediyoruz. Uludağ, deniz, tarihi mekanlar gibi önemli avantajlarımız var. Tabi bunu da ilgili personelle desteklemek işin önemli kısmı. İlgili arkadaşların bizimle irtibata geçmelerini belirtiyor, GÜMTOB’a da böyle bir projede paydaşlığı için çok teşekkür ediyorum. Bursa’mız ve gençlerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Turizm sektöründe özellikle pandemi sonrası istihdam konusunda çok ciddi açık oluştuğunu dile getiren GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Artıç ise bu konunun sadece Bursa nezdinde değil Türkiye çapında bir sıkıntı olduğunu kaydetti. Bu nedenle BUSMEK ve BİKO ile beraber bir proje ürettiklerini dile getiren Artıç, “Bu proje neticesinde de özellikle servis hizmetleri, kat hizmetleri ve ön büro departmanlarında sınıflar açtık. 23 Ekim tarihi itibariyle başvurular alındı. BUSMEK veri tabanı kullanılarak gelen talepler doğrultusunda mülakatlarımız yapıldı. 30 Kasım tarihinde de ilk eğitimlerimize başlayacağız. Amacımız sektörümüzdeki istihdam sorununa çözüm üretmek. Projedeki ortaklıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, BUSMEK ve BİKO yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.