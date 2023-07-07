Turizmde yükselen değer Osmaneli

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tarihi konaklar belediye tarafından restorasyon edilirken, ilçenin en önemli konaklama sorununu çözüldü.

Osmaneli Belediyesi tarafından ilçedeki tarihi konaklar restorasyon yapılarak, konak oteller ve Belediye Konukevi döndürüldü. Bu sayede ilçenin en büyük sorunu olan konuklama sorunu da çözülmüş oldu. 256 yatak kapasitesindeki konak oteller ve Belediye Konukevi bin 100 kişiyi ağırlayacak tesislere sahip.