Turizmin yükselen yıldızı: Şile

Doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginlikleri ve gastronomi çeşitliliğiyle son yılların yükselen turizm rotası Şile oldu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biridir” dedi.

Bölgede yapılan yatırımlarla turizm sektöründe adından söz ettiren Şile, özellikle doğal güzellikleri, kültürel mirası, gastronomisi ve coğrafi işaretli ürünleriyle barındırdığı zengin potansiyel ile gezginlerin ilgi odağı olmaya başladı. İstanbul’un yanı başında yemyeşil orman dokusu, yürüyüş parkurları, gölleri ve nehirleri ile gezi ve doğa tutkunları için adete bir kaçış noktası olan Şile, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Şile’de ne yapılır, nereye gidilir?

Özellikle İstanbul’da yaşayan ve yoğun tempoyla çalışanlar için şehrin içinde bir kaçış noktası niteliği taşıyan Şile, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında huzurlu ve güvenilir coğrafyasıyla hafta sonu kaçış rotaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul’un tek Mavi Bayraklı sahillerine sahip olan ilçe, moda tasarımcılarının da gözbebeği “Şile bezi”, romantik atmosferiyle dillere destan “Ağva” ve “Şile Feneri” gibi birçok ikonik değeriyle özellikle yaz aylarında gezi listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

İstanbul’daki tek Mavi Bayraklı sahil Şile’de

Deniz suyu, çevre temizliği ve can güvenliği hizmetlerinin birlikte değerlendirildiği Mavi Bayrak denetlemeleri çerçevesinde İstanbul’daki tek Mavi Bayraklı sahil olma özelliğini taşıyan Uzunkum Plajı, Şile sınırları içinde bulunuyor. Bölgedeki turizm işletmeleri, yerli, yabancı tüm ziyaretçiler için sakin, keyifli ve unutulmaz zamanlar geçirebilecekleri Mavi Bayraklı bir tatil alanı vadediyor. Uzunkum Plajı’nın yanı sıra Ağlayankaya, Akçakese, Kilimli ve Kadırga koyları, Karadeniz’in berrak suları ve altın rengi şifalı kumlarıyla tatilde huzur dolu zamanlar vadediyor.

Şile’nin 57 köyünden taptaze ürünler

Mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretilmiş doğal ürünlerin uluslararası adresi olan Şile Yeryüzü Pazarı’nda ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çiftçilerin geleneksel yöntemlerle ürettiği mevsimlik ürünler ile yöresel lezzetler yer alıyor. Şile Yeryüzü Pazarı’nda sadece kendi ürettikleri ürünleri satan çiftçilerin ulaşılabilir fiyattaki ürünleri, damak zevkine ve sağlıklarına değer verenleri ihya edecek yüksek bir potansiyele sahip.

Şile’nin geniş tarihi kültürünün en güzel yansımalarından biri de geniş lezzet yelpazesi. En özel lezzet duraklarının başında gelen Şile, adıyla nam salmış Şile palamudu ve deniz mahsülleri mutfağının her çeşidiyle lezzet tutkunları için vazgeçilmeyecek bir nokta. Şile Belediyesi tarafından 2022 yılında ilki düzenlenen 1. Şile Palamut Festivali bölgenin gastronomik değerine ışık tutarken, Şile palamudunun coğrafi işaret almasına yönelik olarak çalışmalar da hızla devam ediyor. Tüm Türkiye’de yeri ayrı bir önemi sahip olan geleneksel kahvaltı sofrası ise Şile’de birçok farklı kültürün bir arada olmasıyla tam bir lezzet şölenine dönüşüyor.

Ağva: Hem tarihi, hem romantik hem de masalsı

Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuş bir belde olan, Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında doğal bir cennet gibi yeşilin tüm tonlarının buluştuğu Ağva, masalsı atmosferiyle ziyaretçilerinin her daim ilgisini çekiyor. Romantik ambiyansının yanı sıra kano, deniz bisikleti ve motorlu teknelerle de organizasyon gerçekleştirme imkanı sunan Ağva, aynı zamanda 11 Göller Vadisi’nde bulunan Hacıllı Şelaleleri ile dikkat çekiyor. Mağaralar, şelaleler ve rüzgarın şekillendirdiği falezler ile gezginlere rüya gibi bir turistik deneyim sunan Ağva, doğa yürüyüşü (trekking) ve kampçılık gibi aktiviteler için de son derece elverişli. Özellikle sunduğu görsel şölen ile fotoğraf tutkunlarını kendine aşık eden Kilimli ve Kadırga koyları ise görülmeden dönülmemesi gereken yerlerin başında geliyor.

Bir büyük tarih: Tarihi Şile Deniz Feneri

Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaptırılan Şile Deniz Feneri, Karadeniz’de kıyı emniyetini sağlayan iki fenerden biri olması dışında sosyal medya fenomenlerinin ve tatilcilerin rengârenk karelerinin de vazgeçilmez bir öğesi. İstanbul’un popüler simgelerinden Galata Kulesi ya da Kız Kulesi gibi sürpriz evlilik tekliflerine de sıkça ev sahipliği yapan Şile Deniz Feneri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Şile Belediyesi işbirliği ile aslına uygun şekilde restorasyonu tamamlanarak uzun yıllar daha arz-ı endam etmeye devam edecek.

Şile’nin doğası spor akademisi doğa yürüyüşü etkinlikleri ile keşfediliyor

Şile Belediyesi’ne bağlı Şile Spor Akademisi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri (trekking) etkinlikleri ile Şile’de yaşayan vatandaşlara ve ziyaretçilere Şile’nin benzersiz doğal güzellikleri ve zengin florasını keşfetme imkânı sunuluyor. Şile Belediyesi Spor Akademisi koordinatörlüğünde düzenlenen doğa yürüyüşleri her hafta farklılık gösteren 20’ye yakın tırmanış ve iniş yüzdeleri, uzunlukları ve zorluk dereceleri gibi faktörlerin belirlediği ayrı ayrı özellik ve güzellikleri olan güncel rotalarda gerçekleşiyor. Şile Belediyesi tarafından ulaşım desteği de sağlanan etkinlikler, konusunda uzman Şile Spor Akademisi bünyesindeki doğa sporları eğitmenleri eşliğinde yapılıyor. Yeni rotaların hafta ortasına kadar duyurulduğu etkinliklerde temel parkurlar kendi içlerinde, hava şartları, katılımcıların potansiyeli, ekip liderlerinin takdirine göre alternatif rotalarla çeşitlendirilip çoğaltılıyor.

Her hafta sonu farklı bir rotada düzenlenen doğa yürüyüşlerine her yaştan doğaseverler ücretsiz katılma imkanı bulurken, rota ve tarih bilgileri Şile Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Doğa yürüyüşü için 0534 500 66 19 No’lu iletişim hattını arayarak kayıt oluşturuluyor.

İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü: Şile bezi

Şile’nin sahip olduğu en büyük kültürel miras olan Şile bezi, aynı zamanda İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü Şileli kadınların ellerinde ilmek ilmek dokunan ve nakşedilen Şile bezi ürünler büyük bir kültürel mirasın yansıması olması haricinde zamansız tasarımı, nefes alan yapısıyla her zaman popülerliğini koruyor.

“Şile, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biridir”

Her yıl 15 Nisan’da kutlanan Dünya Turizm Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile, sahip olduğu doğal güzellikleri, Şile Feneri, Şile Kalesi, coğrafi işaretli ürünleri Şile bezi ve Şile kestane balı, Mavi Bayraklı plajları, kadim kültürü, yerleşik köy hayatının devam ettiği mahalleleri ve buram buram esen Anadolu rüzgarı ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Özellikle son yıllarda aldığımız turizm yatırımlarıyla ve Şile Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla Şile’nin adı çok daha sık duyuluyor ve turizm potansiyeli her geçen gün daha da gelişiyor. İstanbul’un yanı başında bulunan bir sahil kenti olarak, ülkemizin her yıl daha da gelişen turizm hareketliliği içerisinde biz de yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarla Şile’nin turizm potansiyelini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle 15 Nisan Dünya Turizm Haftamızı kutluyor, tüm sektör temsilcilerimize şimdiden başarılı ve bereketli bir yaz sezonu diliyorum” dedi.