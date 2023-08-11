Türk akademisyenin eseri Kanada sokaklarında sergilendi

Kanada’nın Montreal kenti sokaklarında Doç. Dr. Nihat Dursun’un eseri sergilendi. 16.200 cm kamusal alana kurulu kolektif bir proje olan “Oripeau” projesi grafik tasarım ve sanata katkı sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın dört bir yanından katılan tasarımcıların çalışmalarının hafta boyunca Kanada’nın Montreal kenti sokaklarında sergilenmesini amaçlayan “Oripeau” projesinde Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nihat Dursun’un Flaneur’s Eye adlı çalışması da yer aldı.

Seçkin ve oluşturucu bir tavır sergileyen, 16.200 cm kamusal alana kurulu kolektif bir proje olan Oripeau projesinde, Dursun’un eseri “Flaneur’s Eye” billboard olarak bir hafta boyunca sergilendi.