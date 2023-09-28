Türk-Alman dostluğu Burhaniye'de pekişiyor

2011 yılından itibaren devam etmekte olan Hürth ve Burhaniye arasındaki kardeş şehir projesi çerçevesinde iki farklı kültür Burhaniye’de buluştu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye’ye gelen misafirleri belediye hizmet binasında ağırladı. Belediye meclis salonunda Burhaniye’nin tanıtım filmini izleyen misafirlere ve Hürth Belediye Başkanı’na sunulmak üzere özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim ederek, dostluk mesajlarını ileten Başkan Deveciler, “Hürth bizim kardeş ilçelerimizden birisi. Misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Burhaniye’nin tarihi, doğası ve kültürünü görmeleri, öğrenmeleri bizim için çok kıymetli. Buradan evlerinde kardeş ilçemizden gelen misafirlerimizi ağırlayan ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum. İki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünün uzun yıllar boyunca sürmesini istiyoruz.” dedi.

Hürth Belediye Başkanı tarafından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e sunulmak üzere gönderdiği hediyelerini sunan misafir öğretmenler, ilçede olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini dile getirdiler.