Türk astronot Gezeravcı: 'Bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi'

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 21 günlük uzay misyonunun ardından, "Bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi" dedi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 21 günlük uzay görevinin ardından yurda dönerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme geri döndüm"

Türkiye’ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Gezeravcı, “Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin hakikaten içten, samimi insanlarıyla, Türk vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelmek, kavuşmak belki de bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Ben görevin ilk başlangıç anından itibaren konulan hedef, bugüne kadar hakikaten hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme geri döndüm. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde bana düşen sorumluluk ülkemin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum bütün bu imkanları seferber ederek gerçekleştirdiğimiz görevin gerisinde, görevin hazırlık sürecinde bu günlere kadar gelmesini sağlayan, öncelikle ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, görevin icrası sürecinde bir çarkın mükemmel işleyen dişleri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermeksizin hazırlık sürecimi çok kolay hale getiren ve görevin icrasında hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde bütün hazırlık sürecini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK’ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi”

Bu görevin Türk astronot ve bilim misyona adı altında gerçekleştiğine dikkati çeken Gezeravcı, “Türkiye’nin ilk astronotu olarak geleceğimizin teminatı az önce karşılaştığımız sevgili kardeşlerimize orada gerçekleştirdiğimiz her bir deneyi temsil eden birer bayrağı elden teslim ederek bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Sayın bakanımızın da çok güçlü bir irade ile az önce ifade ettiği şekilde bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin güçlü iradesini sadece burada bizler değil, görevin icrası esnasında hazırlık yaptığımız yurtdışındaki farklı kurumların bileşenleri Uluslararası Uzay İstasyonunda hazırlık sürecimizi gözlemleme imkanı bulmayan ama orada gerçekleştirdiğimiz deneyleri birebir bizimle birlikte icra aşamasında vakıf olan ve hayranlıklarını, yaptığımız işleri hakikaten gönülden tebrikleriyle dile getiren insanların duygularıyla geriye döndüm. Ülkemin bu alanda ortaya koymuş olduğu, geçmişimizde bu noktada yapmış olduğumuz hiçbir görev olmamasına rağmen gerçekleştirdiğimiz ilk görevin bu derece başarıyla sonlanmasından ötürü en içten samimi tebriklerini dile getiren ve bu konuda attığımız adımın ataletin güçlülüğünü hakikaten gözlemleyerek dile getiren insanların bize yüklemiş olduğu mutlulukla geri döndüm ülkeme. Ben ülkemin hakikaten bu konuda atmış olduğu adımın ve geleceğe yönelik koymuş olduğu hedeflerin güçlü duruşu noktasında görevi icra eden bir kişi olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak yurt dışındaki basın yayın kanallarında ülkemize ilişkin hakikaten son derece gurur verici ifadelerden ve yorumlardan almış olduğum ilk izlenimlerle müthiş bir şekilde gururlanmış olarak ülkeme geri döndüm. İnşallah bundan sonra çok daha büyük ataletle büyüyerek devam edecek. Çok daha ileri noktalara gidecek. Sayın bakanımızın az önce de ifade ettiği gibi dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu bizim de ülke olarak fazlasıyla hak etmiş olduğumuz uzaydaki yerimizi bu ekosistemde fayda sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını inşallah çok kısa süre içerisinde göreceğiz” dedi.

“Devletimizin atmış olduğu bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz öz güveni ayağa kaldırdık”

Bundan sonraki sürecin daha da ileri seviyelerde gerçekleşeceğini söyleyen Gezeravcı, “Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımıza dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin sadece farkında olamayışımızdı. Devletimizin atmış olduğu bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz öz güveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan ekranları başında da bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza her aileden birer ferdin bizimle birlikte oraya gittiğini hissettiğimi dile getiriyorum. Bu başarı bireysel bir başarı değil. Bu başarı Türkiye’deki her hanenin içerisinden birer çocuğun başarısıdır. Gelecekteki kutlu yürüyüşümüz herkes için hayır uğurlu olsun, teşekkür ederim” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya başlayan Alper Gezeravcı ilk olarak 10 yaşındaki bir çocuğun “Yaptığınız deneyler sonucunda gelecekte biz nasıl bir teknoloji, nasıl bir dünya bekliyor?” sorusuna “Sizler bu başlatılmış olan projelerin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Bundan sonra artık okullarınızda şu anda değerli öğretmenlerimizin size minik deney setleriyle göstermiş olduğu o kabiliyetlerini sergileyebileceğiniz küçük denemelerin aslında ne tür büyük alanlara erişebileceği noktasında sadece birer ilk izlenime sahip oldunuz. Bundan sonra o bilim insanlarımızın gerçekleştirilmek üzere bana teslim etmiş olduğu deneylerin o bütün hazırlık süreçlerinin gelecek adımlarına sizler imza atacaksınız” şeklinde cevap verdi.

“Devletimin emrindeyim”

Gezeravcı, bundan sonraki uzay misyonları ile ilgili görev almaktan çekinmeyeceğine vurgu yaparak, “Ben bu günlere devletimin bana vermiş olduğu eğitimle, devletimin bana kazandırmış olduğu imkanlarla geldim. Bundan sonra da devletimin emrindeyim” şeklinde konuştu.

“Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını ben çok rahatlıkla ifade edebilirim”

Uzay yolculuğuna dair yapılan “turistik bir gezi” eleştirilerine cevap veren Gezeravcı, “İyi ya da kötü herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Herkesin eleştirisi bize bir şeyler katıyor. Bir şeyler düşünmemize vesile oluyor. Ancak bu değerlendirme yaparken objektif kriterlerle işin hakikaten bugüne kadar değerlendirmesini yapma, haiziyetine sahip konumda, belki tecrübe birikimine sahip olmak biraz önemli. Biz 8 aylık eğitimi bitirdiğimiz noktada bu eğitimi veren kurumların değerlendirici birimleri tarafından aldığımız yorumlarla çok mutlu olduk. Sadece bir birey olarak ben değil, 4 kişilik oradaki görevi icra eden ekibe yönelik son eğitimin ardından yapmış olduğu yorumlardan son derece mutlu olduk. Katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içerisinde dar bir takvimin içerisinde hazır sürecine başladık. Aslında gerçekleştirdiğimiz hazırlık süreçleri, regülasyonlar gereğince o görevin icrasına yönelik olarak olmuş olan standartların karşılanması, o zorlukların yerine getirilmesi noktasında eğitimler için ayrılmış zaman dilimi rutinde uygulanan zaman diliminin çok daha altındaydı. Bu kadar kısıtlı bir zaman dilimine rağmen onların da acabalarla sürece başladıkları bir noktada bu derece başarıyla ve bu derece hakikaten onların da gözlemlerinde şaşırdıkları pozitif bulgularla sürecin sonlanması neticesinde müthiş geri beslemeler aldık eğitimin bitiş toplantısında. Kendilerini de belki bugüne kadar yürüttükleri bu eğitim süreçleri için koyulmuş olan standartlar noktasında yeni değerlendirmeler yapma gereklilikleri hissettiklerini dile getirdiler. Dolayısıyla yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını ben çok rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.