Türk balık üreticisine uluslararası yatırım

Uluslararası yatırım şirketi E20 Investment, Avrupa’nın önde gelen yüksek katma değerli levrek ve çipura üreticilerinden biri konumundaki Lucky Fish firmasının çoğunluk hissesini, Mediterra Capital’dan satın aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli uluslararası yatırım şirketi E20 Investment, Avrupa’nın önde gelen dikey entegre levrek ve çipura üreticilerinden Lucky Fish’in yüzde 70 hissesini alarak çoğunluk hissedarı oldu. Gıda ve tarım alanlarında Avrupa, Orta Asya ve Afrika’nın önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alan E20 Investment, şirketin çoğunluk hissesini, Türkiye’de orta ölçekte ve yüksek büyüme gösteren şirketlere yönelik yatırımlarıyla uzmanlaşmış özel sermaye şirketi Mediterra Capital’den satın aldı.

Hisse satışında Mediterra Capital’e Dora Capital, E20 Investment’a ise Ardent Advisory danışmanlık hizmeti verdi. Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Avukatlık Bürosu ve KP Law ise işlem için hukuki danışmanlık sağladı.

E20 Investment’ın Grup CEO’su Sultan el Caberi, gerçekleştirdikleri satın almanın ardından şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirerek büyütmeye odaklanacaklarını söyledi.

Mediterra Capital’ın Kurucu Ortağı Murat Erkut ise E20 Investment ile stratejik ortaklığa girmekten büyük heyecan duyduklarını söyleyerek, “Pazarın önemli oyuncularından, Türkiye’nin en büyük yüksek katma değerli, dikey entegre levrek ve çipura üreticisi konumunda olan şirket; bu işlemle birlikte yeni başarı hikayeleri yazacak. Yeni dönemde şirketin yatırım projeksiyonuna ivme kazandırılacak. Kapasite artışına ek; stratejik pazarlarda rekabet gücünü artıracak hamlelerde bulunulacak. İki taraf için de olumlu gelişmelere vesile olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.