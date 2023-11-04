Türk Büyükleri Anıtı'na bakım yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Türk Büyükleri Anıtı belediye ekiplerince yapılan bakım çalışmalarının ardından daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Bozüyük Belediyesi hizmet binası önündeki meydanda yer alan ve soyularak deforme olan 16 büyük Türk Devleti’ni kuran Türk büyükleri ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait büstler boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Türk Büyükleri Anıtı ilçeye gelen yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.