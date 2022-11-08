Türk deri sektörü Amerika'yı yeniden keşfetti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye deri ihracatı durma noktasına geldi. Türk deri sektörü alternatif olarak rotayı uzak ülkelere çevirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan uzak ülkeler stratejisi deri sektöründe etkisini hissettirmeye başladı. 2021 yılının ilk 9 ayında ABD’ye deri ihracatı 42 milyon dolar iken bu rakam 2022 Ocak - Eylül döneminde 62 milyon dolara yükseldi. Rusya - Ukrayna savaşı da Türk dericilerin rotayı uzak ülkelere çevirmesinde etkili oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Meclis Üyesi Musa Evin, son dönemde deri sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Evin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelere deri ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi. Evin, deri sektörünün uzak ülkelere gözünü çevirdiğini söyleyerek ABD ve Kore’ye deri ihracatının arttığını ifade etti.

’’ABD pazarında payımızı artırmamız gerekiyor’’

Deri ihracatında uzak ülkelere yeni bir açılım başlatıldığını hatırlatan Evin, ’’Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan uzak ülkeler stratejisinin deri sektörüne yansımalarını görüyoruz. ABD’ye deri ihracatımız yükseliyor. Kore’ye de bir açılımımız var. ABD pazarı alım gücü yüksek bir pazar. O bölgelerde yapılan tanıtım çalışmaları ve fuarlar ihracatımızın artmasını sağlıyor’’ ifadelerini kullandı.

’’Dünyanın en kaliteli derisi bizde, tanıtımda eksikliklerimiz var’’

Türk derisinin kalitesinden de bahseden Evin, ’’Dünyadaki en kaliteli deriyi üreten ülkeyiz, tek sorunumuz bunun tanıtımında. Deri ihracatından ülke olarak yeterli payı alamıyoruz. Bunun en önemli nedeni de tanıtım. Ülkemizde çok kaliteli deriler üretiliyor, tanıtımda eksikliklerimiz var. Pazardaki payımızın artması için tanıtım faaliyetlerimizin de artması gerekiyor’’ diye konuştu.

’’Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye deri ihracatımız durma noktasında’’

Rusya - Ukrayna savaşının sektöre etkisine de değinen Musa Evin, ’’Rusya ve Ukrayna en yüksek deri ihracatı yaptığımız ülkelerdi. Ukrayna’ya deri ihracatımız durmuş durumda, Rusya’ya ise yüzde 50 azalmış durumda. Savaş her şeyi olumsuz etkilediği gibi ticaretin de önünü kesiyor’’ ifadelerini kullandı.

Deri sektörünün kanayan yarası ‘nitelikli eleman’

Musa Evin, sektörde yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak da ’’Türkiye’de deri sektöründe nitelikli eleman sıkıntısı yaşanıyor. Deri sektörü emek yoğun bir sektör. Bu sektörde çok çabuk elaman yetişmiyor, belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Meslek okullarına ihtiyacımız var, bu okulların yaygınlaşması gerekiyor. Bunun yanında burada okuyan öğrencilere devlet tarafından burs desteği sağlanması da teşvik edici olacaktır. Meslek okullarından mezun olduktan sonra asgari ücretin üzerinde avantajlı şartlar sağlanmalıdır. Deri sektörünün en büyük sorunlarından biri olan eleman sıkıntısının çözülmesinde bunlar etkili olacaktır’’ açıklamalarında bulundu.