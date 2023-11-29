Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği'nin ilk genel kurulu Ankara'da yapıldı

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği (TDST) 1’inci Olağan Genel Kurulu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kurulda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, birlik genel başkanı seçildi.

Türk-İş, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu ve Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından kurulan Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği’nin ilk genel kurulu, Türk-İş Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk Devletleri sendikaları arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek, işçi haklarını korumak, çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın genel kurulunda, sendikalar arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Genel kurul divan üyeleri tarafından teşkilatın ana gündem maddeleri de oylamaya sunuldu. Teşkilat üyeleri tarafından yapılan oylamada Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TDST başkanı olarak seçildi.

“Türk dünyası çalışanın hakkının gecikmeden sağlanması konusunda çok daha güçlü hale gelecektir”

Genel kurula TDST Aksakallar Heyeti Başkanı olarak katılan Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan asıl üye, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci olmak üzerek 8 üyesi olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bugün, çalışanlarımızın, sendikalarımızın işbirliğine şahit oluyoruz. 10 milyonu aşan kayıtlı üye sayısıyla ve 50 milyon üzerindeki çalışanıyla Türk dünyası bundan böyle emeğin ve çalışanın hakkının gecikmeden sağlanması konusunda çok daha güçlü hale gelecektir. Aslında 71 yıllık köklü bir tecrübesi olan Türk-İş, bu sürede kazandığı tecrübeleri, çalışanın, üretenin, emeklinin lehine elde edilebilecek kazanımları diğer kardeş ülke konfederasyonlarının mensupları ile paylaşacak ve böylece emeğin gücünün, alın terinin, adil bir şekilde haklarının elde edilmesi için gereken katkıyı sağlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlerimin başlarını yere düşürmeyeceğim”

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise, 29 Temmuz’da Şuşa’da Türk Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı’nın temellerini attıklarını belirterek, “Orada Şuşa Beyannamesi adı altında bu işin başlangıcını yaptık. 29 Eylül’de de Gudratulla Rafigov’un ev sahipliğinde ilk genel kurulumuzu yaptık. O günden bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay değil, 5 ülke ve farklı dillerde bunun tüzüğünü yazması, hazırlaması kolay bir iş değil” ifadelerini kullandı.

Atalay, Türk-İş Genel Başkanı olarak önemli bir sorumluluk aldığını ifade ederek, “Bu ülkede Türk-İş Genel Başkanlığı gibi önemli bir iş yapıyorum. Şimdi burada sırtıma bir yük daha yüklendi. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı 3 senelik başkanlığı görevi de verildi. Allah izin verirse kardeşlerimin başlarını yere düşürmeyeceğim” dedi.

Programa Binali Yıldırım’ın yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Mehbalıyev, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Satybaldy Dauletalın, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Gudratulla Rafigov ve Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Emil Kızayev katıldı.