Türk dizileri için Cannes'da 108 ülke ile sıkı pazarlık başladı

Dizi filmler TV ekranlarında yeni yayın dönemine başlarken, Türk dizi ihracatı sezonu da Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük dizi ve eğlence pazar yerlerinden olan MIPCOM ile açıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Dizi ve film endüstrimiz geçen 17 yılda küresel pazarların duygu dünyasına öyle girdi ki, hangi diziyi üretirsek daha senaryo aşamasında ilgi odağı oluyor ve yüzde 80’i yayına girmeden kapışılıyor” dedi.

Türk dizileri Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde 17’nci, Latin Amerika’da ise 10’uncu yılını kutlarken, dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı MIPCOM, Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Heyecan, aşk ve dram içerikleriyle bir klasik haline gelen Türk dizilerinin dış pazarlara satış anlaşmaları, MIPCOM’un düzenlendiği festival sarayı ve Cannes sahilindeki ünlü otellerde imzalanmaya başlandı.

MIPCOM 2023 Fuarı’na Türkiye’den 20’si İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım organizasyonu ile olmak üzere 34 firma katılıyor. Fuarda 108 ülkeden 2 bin 600 yapımcı, 3 bin 100 içerik satın almacı ve 11 bin ziyaretçi bulunuyor.

Türk içerik sektörüne ilişkin görüşlerini açıklayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekran endüstrimiz 17 yılda küresel pazarların duygu dünyasına öyle girdi ki, hangi diziyi üretirsek daha senaryo aşamasında ilgi odağı oluyor ve yüzde 80’i yayına girmeden kapışılıyor” dedi.

“Türk dizileri 17 yılda izlenmedik ülke bırakmadı”

Avdagiç, “Sektör, bu disiplinin de getirdiği başarıyla özellikle Ortadoğu ve Latin Amerika’da alıcılara, hangi oyuncular var, ne zaman yayına girecek, kısa hikayesi nedir aktarıp, dizi daha yayına girmeden bile satış yapabiliyor. Bu sektörün kendini ispatladığının da bir göstergesi” diye konuştu.

Türk içerik sektörünün paydaşlarının yeni satış sezonuna başarıyla girmelerine şahitlik etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Avdagiç, iyi üretilmiş Türk TV içeriğine talebin giderek arttığını söyledi.

Şekib Avdagiç, “Türk dizileri geçen 17 yılda neredeyse izlenmedik ülke bırakmadı. Zengin içerik dünyamızın başarı hikayesini, Türk dizileri gibi adeta bir solukta izliyoruz. İhracatta da yine dizilerimizdeki gibi sürükleyici bir tempoda ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Prodüksiyon kalitemizle, duyguları dizilerde çok iyi veriyoruz”

Avdagiç, Türk dizi sektörünün başarısının arkasındaki sebeplere ilişkin şunları kaydetti: “Duygusal bir milletiz. Bu özelliğimizi dizilerde çok iyi yansıtıyoruz. Diziler, ortak duygumuzu yansıtmayı başarıyor. Türk oyuncularımız çok yetenekli, dünyaya hitap ediyoruz. Başarımız köklerimizden kaynaklanıyor. Prodüksiyon kalitemizle, duyguları dizilerde çok iyi veriyoruz. Ayrıca Türk dizilerinin çok tutulması gösteriyor ki, Türklerin hem kendi halkına hem de dünyaya söyleyecek sözleri var. Bu sözleri diziler yoluyla da tüm dünyada yankı buluyor.”

“Çok popüler bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya hasılatı 600 bin doları geçebiliyor”

Avdagiç, dizi ve Türk yapımlarının dünyada gördüğü talebin parasal olarak değerine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Türk dizileri 17 yıldır soluksuz izlenen bir maceranın adı. Şu kadar dolarlık dizi ihracatı yaptık diye sınırlamayacağım. En doğrusu ‘etki alanı milyarlarca dolar’ demek olur. Çünkü devam eden kontratlar var ve sektörün tabiatı gereği bazı anlaşmaların içerikleri bilinmiyor. Geleneksel TV’lerin yanı sıra yerli ve yabancı dijital platformlar var. Youtube var, internet siteleri var. Bununla birlikte çok popüler bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya hasılatının 600 bin doları geçebildiğini söyleyebiliriz.”

Şekib Avdagiç, Türk dizilerinin o ülkenin dilinde altyazılı ama Türkçe sesli izlenmesinin de önemli bir başarı olduğunu, Türkçe’nin küresel bir dil olarak yaygınlaşmasına katkı verdiğini kaydetti.

“Yerli dijital platforma talep artıyor”

İTO Başkanı Avdagiç, PwC’nin raporuna göre 2022 yılında toplam küresel eğlence ve medya gelirinin 2.32 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Avdagiç, dünya genelinde dijital platformların elde edeceği gelirin yıllık ortalama yüzde 10’u bulan büyümeyle 2027’de 231 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini söyledi. Avdagiç, “Ülkemizde hâlâ yabancı platformlar ilk sıralarda yer alsa da yerli dijital platforma talep de her geçen gün artıyor” dedi.

İTO, firmaları 6 uluslararası içerik fuarına taşıyor

Avdagiç, dizi endüstrisinin büyük bir aile olduğunu kaydederek, “Ekran endüstrisi prodüktörler, senaristler, telif hakkı şirketleri, oyuncular, set ekipleri, dağıtım kanalları, satış ekipleri, alıcıların da olduğu büyük bir aile” tabirini kullandı.

İTO olarak TV içerik sektöründe fuar katılımlarına özel bir önem verdiklerini vurgulayan Şekib Avdagiç, Fransa’da MIPTV ve MIPCOM Cannes ile birlikte ABD’de Content Americas, Macaristan’da NATPE Budapeşte, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai International Content Market ve Singapur’da ATF Asya TV Forum ve Market’te milli katılım organize ettiklerini sözlerine ekledi. MIPCOM Fuarı 19 Ekim’de kapılarını kapatacak.