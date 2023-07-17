Türk dizilerinin çekildiği platoları görmek için yurt dışından geliyor

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan gibi dizilere ev sahipliği yapan ve geçen ay kapılarını ziyaretçilere açan Bozdağ Film Platoları, çok sayıda yerli ve yabancı ülkeden gelen Türk dizisi hayranlarının akımına uğruyor. Ziyarete açılan dizi platosu ise havadan görüntülendi.

Osmanlı Devleti’nin ilk temellerinin atıldığı dönemi anlatan Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin çekildiği Beykoz Riva’daki film platoları geçtiğimiz Haziran ayında vatandaşların ziyaretine açıldı. Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosu olma özelliğini taşıyan film Platolarının ziyaretçileri, Osmanlı başta olmak üzere eski Türk tarihine ait unsurları da keşfediyor. Söz konusu dizilerin çekimi için aslına uygun olarak inşa edilen tarihi yapılar, dizi hayranlarına set ortamı görme imkanı sunarken ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor.

Dizi oyuncularından etkileyici gösteriler

Kayı Obası ayrıca belirli günlerde "Kuruluş Osman" oyuncuları ve yardımcı oyuncuların sergilediği okçuluk, güreş ve at şovu gibi gösterilerine de sahne oluyor. Ziyaretçiler, beğeniyle izledikleri dizilerin setini görmenin yanı sıra oyuncularıyla da tanışma ve sohbet etme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, dizilerin setini görmenin yanı sıra oyuncularıyla da tanışma ve sohbet etme imkanı buluyor. Söğüt alanında ise ziyaretçiler geleneksel şerbet ve kahve içebilecekleri alanlarda vakit geçirebiliyor, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor.

"Çok kısa sürede bütün dünyada duyulmaya başlandı"

Uzun yıllardır böyle bir proje yapma hayalim vardı diyen Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, "İlk hikayeye başladığım andan itibaren büyük bir plato yapmayı hayal etmiştim. Nasip oldu yıllar sonra ve şimdi açmak nasip oldu. Bu 15 veya 16. günün hemen hemen çok kısa sürede bütün dünyada duyulmaya başlandı. Ve Türkiye’den yurt dışında dizinin yayınlandığı yüze yakın ülke var. Birçok farklı bölgeden, farklı milletten, farklı ilden insanlar akın akın geliyor dediğimiz gibi. Gösterileri izliyor, zevk alıyor. bizim dizi rekorlara imza attı. sağ olsunlar izleyicimiz de bizden böyle bir talebi vardı. Biz de daha onlar için hazırlık yaptık bu sene. Platoyu ziyarete açtık. Şu anda çok mutluyuz. zaten Avrupa’nın en büyük platosu, ve sayılı bir yer. Biz sadece bir dizi yapmadık endüstri kurduk" dedi.

Yurt dışından film platosunu gezmek için gelen Şamim Ahta, "Burası bir film setinden daha fazlası, her şey çok gerçekçi ve içindeymişsiniz gibi hissediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Şimdiden birçok insana Türkiye’de tatil yapmalarını ve burayı görmeleri gerektiğini söyledim" diye konuştu.

"Dünyada başka bir yer bulamazsınız"

Kuveyt’ten tatil için Türkiye’ye gelen Sara Abdullah Kuveyt, "Burası çok güzel bir yer, özellikle insanlar bu dizileri izliyor. Buradaki gösteri çok güzeldi ve çok özel bir şeydi diyebilirim. Dünyada başka bir yer bulamazsınız. Çok detaylar var ve çok beğendim. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri biz izliyoruz ama çocuklar çok seviyor. Bu yüzden çocuklar hadi Türkiye’ye gidelim diye çok ısrar etti. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.