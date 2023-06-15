Türk doktorlar dünyaya 'Afetlerde çocuk hekimliği' eğitimi veriyor

Afetlerde yaralılara ilk müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, 13 Türk pediatrist dünya doktorlarına eğitim veriyor. Ekipte yer alan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, “İlk müdahalelerle hasta kurtarılabilir olduğu için bir çocuk doktorunun bilmesi gereken bütün acil müdahaleleri içerecek şekilde kursu organize ettik. Çok büyük bir talep patlaması yaşadık, bütün Avrupa ülkelerinden talepler aldık. Geçen hafta Kuzey Makedonya’da kursu yaptık. Eğitici ekibin Türklerden olması ülkem adına çok büyük bir gurur kaynağı. Bütün çocuk doktorlarının bu kursu alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki büyük deprem bölgede yıkımlara neden olurken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Deprem bölgelerinde afet sonrası yaralılara ilk müdahalenin hayati önem taşıdığı ifade edilirken uzmanlar, bu anlamda donanımlı olunmasının gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede 13 kişiden oluşan Türkiye’nin önde gelen sağlık üslerinde görev yapan hekimler Pediatrik Acil ve Yoğun Bakım Kursu(Pediatric Emergency and Critical Care Course) ile eğitimler veriyor. Deneyimli Türk ekibinin 2 gün süreli, İngilizce olarak verdiği eğitimlerde Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doktorlara afet süreçlerinde çocuk doktorluğu anlatılıyor. Bölgede görev yapan doktorların deneyimlerini paylaştığı, acil değerlendirme, tanı, stabilizasyon konuları ve acil durumlarda pediatristlerin yapması gereken işlemlere yönelik teorik ve pratik bilgiler veriliyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu da Türk ekibin gerçekleştirdiği kursa ilişkin bilgi verirken, kursu başarıyla tamamlayan isimlere Avrupa Pediatri Derneği onaylı sertifika verildiğini aktardı.

“Çok büyük bir talep patlaması yaşadık, Avrupa ülkelerinden talepler aldık ”

Afet durumlarında acil müdahalelere hakim olmanın yaralılara müdahale konusunda hayati önemde olduğunu söyleyen ve tüm pediatristlerin bu eğitimi alması gerektiğini belirten Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, “Kursumuzu, Avrupa Pediatri Derneği adına yapıyoruz, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle de yürütüyoruz. Kursun çalışmalarına ilk defa 8 ay önce başlamıştık. Felaketlerde bir çocuk doktorunun bilmesi gereken bütün acil müdahaleleri içerecek şekilde kursu organize ettik. Eğitimcilerimizin hepsi çocuk acil ve yoğun bakım işiyle uğraşan, çok deneyimli Türk bir ekipten oluşuyor. Kursumuzun ilkini hastanemizde yaptıktan sonra çok büyük bir talep patlaması yaşadık. Bütün Avrupa ülkelerinden bu kursu yapmak üzere talepler aldık. Geçen hafta Kuzey Makedonya’da kursu yaptık, gerçekten çok büyük bir beğeniyle karşılaştık, tekrarını istediklerini ilettiler. Azerbaycan’da ve diğer Avrupa ülkelerinde de sırayla, Türk ekibi olarak afet durumunda, acil durumlarda ne yapılacağı konusunda eğitimi içeren bu kursumuzu gerçekleştiriyor olacağız. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımız birebir deprem anında bu felakete maruz kalan, travma yaşayan, akciğerleri patlayan, akciğerlerine kan dolan bütün çocuklarla karşı karşıya kaldılar. Yollar çalışamaz durumda kaldığı için çocuk doktoruyla hasta baş başa kalmış oldu. Dolayısıyla o anda yapılan ilk müdahalelerle hasta kurtarılabilir olduğu için bu müdahalelerin yapılmasının ne kadar önemli olduğunu anladık. Bütün çocuk doktorlarına bu eğitimi vermek için yola çıkmış olduk” dedi.

“Bütün çocuk doktorlarının bu kursu alması gerektiğini düşünüyorum"

Tüm çocuk doktorlarının bu kurstan faydalanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, kurslarda teorik eğitimin uygulamalı çalışmalarla desteklendiğini söyledi. Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Şevketoğlu, “Çocuklar, anne babalarını kaybettiler bir de onun psikolojik yüküne maruz kaldılar, tabi ki biz de bu çocuklara hizmet eden ekip olarak kendi çocuklarımız da olduğu için çok etkilendik. Yoğun bakımımızda sahadan depremzede çocuk hastalar kabul ettik ve onların tedavileriyle uğraştık. Önümüzde de bir İstanbul depremi olduğunu düşünürsek eğer hem psikolojik hem de hastalarımıza nasıl yaklaşacağımızı öğrenmek ve öğretmek açısından bu da bir tecrübe oluşturdu. Oluşturduğumuz bu yeni kursumuz çok daha geniş ve çok daha öğretici bir hale geldi. Yılların da tecrübesini üzerine koyarak dikkat çekici bir kurs oluşturmuş olduk. Eğitici ekibin Türklerden olması, bu Türk ekibin bütün Avrupa’ya hizmet edecek bir kurs oluşturması, benim için ayrıca ülkem adına çok büyük bir gurur kaynağı. Katılımcılar çok mutlu ayrılıyorlar, çok öğretici olduğunu ifade ediyorlar. Bir yerde bu kursu yaptığımız zaman mutlaka 2-3’üncüsünün talebi hemen geliyor. Katılımcılar 2 gün boyunca çok yoğun bir tempoda eğitim alıyorlar, İngilizce olarak yapıyoruz. Teorik dersler var ama her bir teorik dersin sonrasında maketler üzerinde yaptığımız pratik eğitimler var. Hatta profesyonel maketlerin yanında kuzu kaburgasıyla göğüs tüpü takmayı, tavuk buduyla kemik içi yol açmayı öğretiyoruz. Maketler üzerinde kalp masajı nasıl yapılır, hastanın ani olarak boğazı tıkandığında o yol nasıl açılır bunun gibi çok acil müdahalelerin hepsini pediatri hekimlerine öğretiyoruz. Dünyada başka hiçbir kursta gerçekten yok, çok zengin ve çok eğitici olduğunu düşünüyorum. Bütün çocuk doktorlarının bu kursu alması gerektiğini düşünüyorum. Deprem, yangın veya bir kaza olabilir her türlü acil durumda bir çocuğa nasıl müdahale edileceğinin bütün çocuk doktorları tarafından bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir felaketti, umarım bir daha olmaz ama bir daha eğer olursa bütün hekimlerin ne yapacağını iyi bilmesi ve gerçekten hazırlığının olması gerektiğin düşünüyorum” şeklinde konuştu.