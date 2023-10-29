Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan geçişi töreni başladı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile geçiş töreni başladı.

Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan geçişi töreni başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile geçiş töreni başladı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş törenine başladı. TC Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz’dan geçiş yapıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman