Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan geçişi töreni başladı
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile geçiş töreni başladı.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile geçiş töreni başladı.
Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş törenine başladı. TC Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz’dan geçiş yapıyor.