Türk dövüşcüler Viyana'da Yunanlı'yı sayıyla, İsrailli'yi nakavtla yendi

Avrupa’nın dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta organizasyon tarafından Viyana’da düzenlenen dövüş galasına Türk dövüşçüler damga vurdu. Söz konusu galada ringe çıkan dört Türk sporcu da ringden zaferle ayrıldı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen dövüş galasına katılan 4 Türk sporcunun hepsi rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Kick boks’ta dünya şampiyonu Vahit İpek, GBF kıtalararası kemeri için Yunan dövüşçü Vaggelis Soumpakas ile karşılaştı. Söz konusu müsabakanın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kurmayı başaran İpek, mücadeleyi puanla kazanmayı bildi. Bu maçın ardından kafes dövüşçüsü Sado Uçar, İsrailli Kırıl Medvedovski’ye karşı vendetta dünya şampiyonluk maçına çıktı. Uçar, yoğun ataklarıyla İsrailli sporcuya daha ilk rauntta rakibine saydırdı ve karşılaşmayı ilk rauntta nakavtla kazandı.

Galanın organizatörü Bülent Sağlam, galadan oldukça memnun olduğunu belirterek, "Salonumuz tıklım tıklım doldu. Maça katılan dövüş otoriteleri bu organizasyonun bu sene düzenlenen en iyi gala olduğunu ifade ettiler. Maç istekleri arttı, sponsorlarımız arttı ve gerçekten de muhteşem bir atmosferdi. Gecede MMA eldivenleriyle boks maçı düzenledik. Ahmet Şimşek ve Manuel Bilic son zamanlarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu maçı yaptılar. MMA eldivenleri boks eldivenlerine göre daha ince olduğu için sporcular gardların arasından birbirlerine daha iyi vurma fırsatı buluyorlar. Bu karşılaşma da kıran kırana geçti ve sonuçta yine sporcumuz Ahmet Şimşek galip ayrıldı. Emir Can Al da yine muhteşem bir maç çıkararak geceden galip ayrılan sporcular arasında yer aldı. Karşılaşmada bizi destekleyen izleyici ve sponsorlarımıza teşekkür etmeyi bir borç bilirim" şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da, "Harika bir nesil geliyor ardımızdan. Yeni gençlerimizin her biri birinden daha iyi, başımızı yere eğdirmiyorlar. Her çıktıkları maçta rakiplerine ringi dar ederek göğsümüzü kabartıyorlar" dedi.