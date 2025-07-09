Türk Dünyası 2026 kültür tacını Ankara'ya taktı

Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Turizm Bakanları Toplantısı’nda Ankara, ‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ ilan edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Turizm Bakanları Toplantısı, Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ambassador Kubanychbek Omuraliev ve diğer Türk devletlerinin bakanları ile delegasyon başkanları katıldı. Açılış konuşması ve gündem maddelerinin onaylanmasının ardından toplantı başladı. Bakan Ersoy, hem Türkiye’nin sektörel vizyonunu hem de Türk devletleriyle geliştirilecek iş birliklerine dair önerileri katılımcılarla paylaştı.

"Türkiye, dünyada en çok turist ağırlayan 4’üncü ülke oldu"

Türkiye’nin en çok turist ağırlayan ülkeler arasında yer aldığını belirten Bakan Ersoy, "Tarihi mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi etkili biçimde korumamızın ve tanıtmamızın sonuçlarını uluslararası alanda da alıyoruz. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (BM Turizm) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4’üncü ülke oldu. Bu başarıyı Türk Devletleri Teşkilatı’nın siz değerli temsilcileri ile burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5’inci sıradan 4’üncü sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaşmıştır" diye konuştu.

"Ankara’nın ‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ olarak ilan edildiğini memnuniyetle ifade ediyorum"

Gordion’da gün ışığına çıkarılan 47’nci tümülüsün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasının Ankara’nın kültürel derinliğini dünya kamuoyuna tanıtma açısından da fırsat olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Anadolu’nun kalbinde yer alan Ankara, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anıtkabir başta olmak üzere, 1’inci Meclis ve Ankara Palas gibi Cumhuriyetin simge yapıları, Roma’dan günümüze ulaşan antik yapılar, geleneksel mimari örnekleri, doğal termal güzellikler ve çağdaş sanat merkezleriyle Ankara, geçmiş ile geleceği harmanlayan özgün bir kimliğe sahiptir. Aynı zamanda kültürel diplomasi açısından da önemli bir merkezdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını yaptığımız CSO Ada gibi kültür sanat merkezleri ile özellikle kültür turizmi açısından keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir şehirdir. Bu bakımdan Ankara’nın Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı ‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ olarak ilan edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.