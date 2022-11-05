Türk Dünyası'nın kutup yıldızı : Bursa

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları 39. Daimî Konseyi’ne ev sahipliği yaptı. Bir yıldır Türk’ün kültür sancağını Bursa’da başarıyla dalgalandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını alan Bursa, unvanı Azerbaycan’ın Şuşa kentine devredeceği Konseyin 39. Dönem Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan Daimi Konseye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Akademisi Başkanvekili Fuzuli Mecidli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile TÜRKSOY üyesi ülkelerin heyetleri katıldı.

Bursa, sancağı layıkıyla taşıdı

Konseyin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dünyası Kültür Başkenti projesinin bu yıl da hedefine ulaştığını belirterek, “Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, kentlerin kültürel bir marka değeri kazanmasını sağlıyor. Bu çerçevede 2013 yılında Eskişehir’de, 2018’de Kastamonu’da ev sahipliği yaptığımız Türk halkları kültür şöleninin sonuncusunu Bursa’da bir kez daha gururla hayata geçirdik. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçı, akademisyen ve entelektüeller kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımında bulundu. Memnuniyetle ifade ediyorum ki yerel yönetimlerimizin ve Bakanlığımızın işbirliği ve siz değerli kardeşlerimizin katılımı ile Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi bu yıl da hedefine ulaşmıştır. Medeniyetler şehri ve Osmanlı’nın başkenti Bursa, layıkıyla taşıdığı ’Türk Dünyası Kültür Başkenti’ sancağını 2023 yılında, Azerbaycan kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden Şuşa şehrine devredecektir. Şuşa zengin tarihiyle, Azerbaycan halkının geleneklerinin sembolü niteliğindedir. Türk dünyasının işgalden kurtarılan bu kadim kültür beşiği, yeniden diriltilecek ve dünyayı kendine hayran bırakacaktır” dedi.

Cihan devletinin doğduğu topraklar

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş da kültür başkentliği unvanını Özbekistan’ın Hiva kentinden Bursa’ya devredilmesinin ardından 1 yıl geçtiğini ve nöbet sırasının artık Azerbaycan’ın Şuşa kentine geldiğini söyledi. Bursa’nın, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya’dan, Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa’dır. 2022 yılı Türk Dünyası Başkenti Bursa olarak; bugüne kadar bakanlığımız, valiliğimiz, TÜRKSOY ve kent dinamiklerimiz ile birlikte hem Bursa’mızda hem yurt içi ve yurtdışında panelden sempozyuma, gala konserlerinden tanıtım günlerine ve uluslararası fuarlara varıncaya kadar birçok organizasyon ve etkinlikte Bursa’mızı anlattık, değerlerimizi tanıttık. Türk dünyası şaheserleri konseri, nevruz kutlamaları, Türk dünyası temalı geleneksel el sanatları festivali, Uluslararası yerel yönetimler konferansı, ‘Tuna’dan Orhun’a ipek yolu rallisi, Gönül coğrafyamızın sesi Mevlid-i Şerif programı, Manas haftası etkinlikleri, Türkiye’de ve dünyada Türkçenin öğretimi çalıştayı, ‘Orhun’dan Orhan Gazi’ye’ arkeolojik gezi etkinliği, Türk dünyasında kadın ve moda uluslararası sempozyumu ve Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali gibi etkinliklerimiz öne çıkan etkinliklerden sadece birkaçı. Yıl boyunca düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle, şehrimizi Türk dünyasının kalbi yaptık” diye konuştu.

Türk dünyasının kutup yıldızı

Yaptıkları etkinliklerle Türkiye’ye ve Türk dünyasına önemli katkılar sunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Tabii ki Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız hasebiyle yaşadığımız heyecan burada bitmiyor. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz. 2021 yılı Ekim ayında Hiva’dan aldığımız sancağı Azerbaycan’ın Şuşa kentine devrediyoruz. Ben inanıyorum ki, bundan sonra Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı alacak olan tüm şehirlerimiz, bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirecek, dünyanın her yanındaki kardeşlerimizin sesi soluğu olmaya, geleneğimizi kültürümüzü yarınlara taşımaya devam edecektir” dedi.

Başkan Aktaş, ayrıca kültür başkentleri arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir bir forma dönüştürülebilmesi ve bunun da kurumsal bir yapı altında yürütülebilmesinin sağlaması amacıyla “Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği” kurulmasını da Konsey’e teklif etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de teşkilatın 30 yıllık geçmişiyle Türk kültürünün gelişimi, aktarılması ve tanıtılmasına doğrudan katkı sunduğunu söyledi. TÜRKSOY’un Türk dilini konuşan halklar arasında altın bir köprü olduğunu dile getiren Raev, sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Gönlümüz ferah

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’ya TÜRKSOY tarafından verilen vazifenin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun her zaman bilincinde olduklarını kaydetti. Canbolat, “Bu öyle bir vazifeydi ti koskoca Türk dünyasının temsilciliğini yapacaktık. Bu unvanı hakkıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Bize güvenen Bakanlığımızın güvenine sonuna kadar sahip çıktık. Geriye dönüp baktığımızda ‘keşke’ diyeceğimiz bir hususa rastlamadığımız için Bursa olarak gönlümüz ferah. Tüm etkinliklerimiz koskoca Türk dünyasının birliğine, beraberliğine katkı sunacak nitelikteydi. Gerek konukların ağırlanmasında, gerek etkinliklerde gerekse de gayretimizde bir kusurumuz olmamıştır inşallah” dedi.

Toplantıda söz alan konuk ülkelerin bakanları da yaptıkları konuşmalarda Türk kültür ve geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Konseyin açılış toplantısının ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve konuk ülke bakanları Azerbaycan Şuşa konulu sergi gezdi.