Türk dünyası özel sporcular şenliği başladı

Özel çocuklara verdiği destekle her zaman onların yanında olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın önderliğinde, Silivri’de özel çocuklar için bir ilk gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında Silivri Belediyesi ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan “Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği” başladı. Silivri Alibey Kapalı Spor Salonunda; Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Macaristan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den 200’e yakın özel sporcunun katılımıyla açılış seremonisi düzenlendi.

USLU: “SOYDAŞLARIMIZLA BİRLİK VE BERABERLİK KÖPRÜSÜNÜ İNŞA EDİYORUZ”

Seremoninin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Uslu, “Tarihin sayfalarına ve bugüne baktığımızda Türklerin 7 kıtaya yayıldığını açık bir şekilde görmekteyiz. Türk Dünyası’nın ortak bir paydada hareket edebilme kapasitesinin tam anlamıyla gelişimi için Gazi Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün belirtmiş olduğu gibi; ‘dil, tarih, eğitim, kültür, ekonomi ve spor alanlarında köprülerin kurulması’ gerekmektedir. Silivri Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde sporda, eğitimde, kültürde ve birbirine entegre olan farklı alanlarda Türk Dünyası çatısı altında soydaşlarımızla birlik ve beraberlik köprüsünün inşası için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AYDIN: “SİLİVRİ TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYOR”

Uslu’nun ardından konuşan Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Silivri, bugün tarihi bir güne şahitlik ediyor. Silivri’de Türk devletlerinden gelen misafirlerimiz var. Ne mutlu bize ki Müslüman ve Türk olarak doğmuşuz. Ne mutlu bize ki ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın altında yaşıyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse diğer Türk devlerinde özel çocuklarımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğinin ev sahibi olan başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri halkı ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

AKSU: “SİLİVRİ’DE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR”

Törende bir konuşma yapan Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, “Bu yıl ilk kez Silivri’de gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği’nde bir aradayız. İnşallah bu gibi etkinlikler diğer ülkelerin katılımlarıyla artarak devam eder. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirlerinde böyle etkinliklerin katılımlarının artarak devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu şenliğin gerçekleşmesine vesile olan başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ TOPLUMUN HER ALANINDA VAR OLMALI”

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Özel çocuklarımızın toplumun her alanında var olabilmesi, kendini gösterebilmesi ve toplumda kıymetli birer birey olabilmeleri adına sporun ve sanatın her alanında var olmaları vazgeçilmez bir unsurdur. Bu anlamda yapılan Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği çok önemlidir. Bu güzel topraklarda organizasyon vesilesiyle pırıl pırıl çocuklarımızla bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılında özgür ve bağımsız bir şekilde ay yıldızlı bayrak altında bu organizasyonu yapabiliyoruz. Hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde yaşamayı şehitlerimiz, gazilerimiz ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde böylesi güzel bir organizasyonu Silivri’miz ile buluşturan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği açılış törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve özel sporcular katıldı.

Seremoninin ardından saat 11.15 – 13.00 arasında masa tenisi müsabakası ve madalya töreni düzenlendi. Daha sonra Müjdat Gürsu Spor Tesislerinde saat 14.00 – 16.00 arasında atletizm müsabakası ve madalya töreni düzenlendi. Silivri Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde saat 17.00 – 19.00 arasında yapılan yüzme müsabakası ile devam eden programın ilk günü, 20.00 – 22.00 saatleri arasında Eser Diamond Otelde gerçekleştirilen Gala Töreni ile son buldu. 27 Ekim 2023 Cuma gününe denk gelen şenliğin ikinci gününde ise 17.00 – 19.00 saatleri arasında Silivri Alibey Kapalı Spor Salonunda futsal gösteri maçı düzenlenecek.