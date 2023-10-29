Türk dünyası spor ve kültür şenliğine muhteşem final

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sporla Bezenmiş Bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imzasını attı. Silivri Belediyesi ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği’nin finali, muhteşem bir gösteri maçıyla yapıldı. 7 ülkeden 200’e yakın sporcu ve antrenörün katıldığı şenliğin finalinde Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile gösteri maçı yapıldı. Alibey Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen final maçında; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, eski milli futbolcular Hamza Hamzaoğlu ve Abdullah Ercan da forma giydi. Maçın ardından toplu fotoğraf çekimi yapılırken, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından organizasyona katılan sporculara plaket ve madalya takdim edildi.