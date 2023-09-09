Türk Dünyasından ezgiler dinleyicileri çoşturdu

Kazakistan'ın TATTİMBET Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Musiki Muallim Mektebi'nde Türk dünyasının farklı coğrafyalarından geleneksel ve modern ezgileri seslendirdi.

Türk Dünyasından ezgiler dinleyicileri çoşturdu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kazakistan’ın TATTİMBET Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Musiki Muallim Mektebi’nde Türk dünyasının farklı coğrafyalarından geleneksel ve modern ezgileri seslendirdi.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konseri Ankara’nın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ilgiyle dinledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Tam bir müzik ziyafetinin yaşandığı gecede orkestra, Türk dünyasının zengin müzik kültüründen örnekler sergiledi.

Ünlü Kazak besteci Tattimbet’in adını taşıyan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası’nın sahne aldığı konserde vurmalı, yaylı ve telli çalgılar eşliğinde solo şarkılar seslendirildi. Şef Erlan Baktıgerey yönetimindeki orkestra, icra ettiği eserlerle büyük alkış aldı.