Türk e-ticaret markalarının en zayıf halkası: Finans yönetimi

Türkiye’de e-ticaret sektörü hızla büyürken, birçok işletme finansal yönetim eksikliği sebebiyle kârlılığını korumakta zorlanıyor. Bu durumu ‘sektörün sessiz zayıflığı’ olarak tanımlayan BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, "Satıcı satış yapmayı biliyor ama şirket yönetimini bilmiyor. Ciroyu konuşuyoruz ama kârı, gideri, nakit akışını konuşmuyoruz. Finans bilmemek bugün birçok markanın büyürken zorlanmasının en temel sebebi" dedi.

Türkiye’de e-ticaret hacmi 2025 itibarıyla 3 trilyon liraya yaklaşırken, işletmelerin önemli bir bölümü finans yönetiminde yetersiz kalıyor. Bu büyümenin finansal yönetim eksikliği sebebi ile birçok işletmede sağlıksız ilerlediğini ifade eden BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, "Birçok marka satış yaptıkça kazandığını düşünüyor. Oysa gerçekte kâr değil, maliyet büyüyor. Reklam, komisyon, iade, kargo ve vergi giderleri hesaba katılmadığında, tablo yanıltıcı hale geliyor" diye konuştu. Bu durumu ‘hızlı ama kontrolsüz büyüme’ olarak nitelendiren Bayır, "Satıcı para kazandığını zannediyor ama çoğu zaman kendi sermayesini tüketiyor" şeklinde konuştu.

E-ticaret markalarının büyük bir bölümünün, temel finansal göstergeleri doğru okuyamadığını belirten ve finans bilmemenin, markaları stratejik olarak körleştiğini söyleyen Bayır, "E-ticaret markalarının büyük bölümü temel finansal metrikleri doğru okumuyor. Brüt kâr marjı, nakit dönüş süresi, sabit gider oranı gibi göstergeler çoğu işletmede bilinmiyor. Finans bilmeyen işletme, kararlarını sezgisel alır. Bu da yanlış fiyatlamaya, plansız büyümeye ve nakit krizine yol açar. Finans, sadece muhasebenin değil, yönetimin konusudur. Finansal tabloyu okuyamayan, kendi geleceğini planlayamaz" ifadelerini kullandı.

"BirFatura, bu noktada işletmelere operasyonel kolaylık sağlıyor"

Finansal disiplini sağlamanın temelinde süreç yönetiminin yer aldığını vurgulayan İbrahim Bayır, BirFatura olarak bu alanda işletmelere kolaylık sağladıklarını söyledi. Bayır, "E-ticaretin finansal disiplini doğrudan etkileyen konuların başında süreç yönetimi geliyor. Sipariş, fatura ve stok yönetiminin dağınık yürütülmesi, hem hataya hem de zaman kaybına sebep oluyor. BirFatura, bu noktada işletmelere operasyonel kolaylık sağlıyor. Tüm sürecin tek panelden yönetilmesi, hem hata oranını düşürüyor hem de satıcıya zaman kazandırıyor. Finansı öğrenmek önemli ama önce kontrolü sağlamak gerekiyor. BirFatura, satıcıya süreç disiplini kazandırıyor. Sürecini yöneten markalar, finansal bilinci daha kolay kazanıyor" dedi.

"Finans bilinci, büyümenin yeni anahtarı"

E-ticarette sürdürülebilir başarının yolunun artık sadece satıştan değil, finansal yönetimden geçtiğini ifade eden Bayır, "E-ticaret artık yalnızca ürün satmakla ilgili değil. Markaların rekabet gücü, operasyonel verimlilik ve finansal farkındalıkla doğrudan bağlantılı hale geldi. Artık sadece ürün değil, yönetim kalitesi de satıyor. Kârını bilen, maliyetini yöneten ve plan yapan markalar büyüyor. Finansı bilmek, markayı sürdürülebilir hale getiriyor. Bugün birçok marka zarar ettiğini bilmeden faaliyet gösteriyor. Çünkü finans bilinci olmadan büyüyen işletme, aslında kendi kârını kaybediyor. E-ticaret Türkiye’de hız kesmeden büyüyor. Ama bu büyümenin kalıcı olması için markaların finansı, operasyonu ve yönetimi birlikte ele alması gerekiyor. Artık mesele satış yapmak değil; yönetmek. Türk markaları finansı öğrendikçe, gerçekten büyümeye başlayacak" diye konuştu.