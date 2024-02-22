Türk Edebiyatı'nın efsaneleri aynı sahneye taşındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi çerçevesinde AKM’de sahne alan “Yedi Güzel Adam” tiyatro oyunu, sanatseverlerden tam not aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi, birbirinden keyifli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin yakın ilgi gösterdiği takvim Türk Edebiyatı’nın önde gelen isimleri Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’u anlatan bir oyunla devam etti. “Oyuncu Tayfası” isimli ekibin yazıp sahnelediği “Yedi Güzel Adam” gösterisi AKM’de gerçekleştirildi. Edebiyatın kült isimlerini canlandıran oyuncular, sanatseverlere duygu dolu bir seyir keyfi sundu. Programa yoğun ilgi gösteren katılımcılar Büyükşehir Belediyesi’ne de gösterilen imkanlar sebebiyle teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültürle, sanatla, bilgiyle dolu etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tiyatro gösterilerinin, söyleşi ve panellerin yer aldığı, ülkeye mal olmuş birbirinden kıymetli isimleri ağırladığımız programlarımıza tüm Sakarya’yı bekleriz” denildi.