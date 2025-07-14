Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Talip Geylan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Türk Eğitim Sen’in düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Raporu"nu MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye takdim eden Talip Geylan, ayrıca Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim-Sen işbirliği ile eylül ayında düzenlenecek olan "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı"na da davette bulundu.

Genel Başkan Geylan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, çalışmalarımız ve eğitimin gündemine dair bilgiler arz ettim.

Geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline dair Türk Eğitim Sen olarak düzenlemiş olduğumuz ‘İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı’ raporunu kendisine sundum.

Ayrıca Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen işbirliğiyle eylül ayında düzenlenecek olan Türk Dünyası Eğitim Kurultayı programını da Sayın Genel Başkanıma ileterek, programımıza davet ettim.

Eğitimin ve eğitim çalışanlarının meselelerine dair her zaman yakın alaka gösteren Sayın Genel Başkanıma kabulünden ötürü çok teşekkür ediyorum."