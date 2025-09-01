Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: 'Atamaları KPSS sıralamasına göre yapın'

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin mülakat sonuçlarına ilişkin, "Gençlerimizin ve ailelerinin hayallerini öldürmeyin. 2018’den beridir olduğu gibi atamaları, KPSS sıralamasına göre yapın" dedi.

Geylan, öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirmede bulundu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, geçen yıl mülakat sonuçlarında yaşanan sorunun bu yıl tekrar yaşandığını belirtti. Geylan, öğretmen adaylarının mülakatta yaşadığı sıkıntıyı hukuki yollarla destekleyeceklerini ve bu mücadelede yanlarında olacaklarını ifade etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Sendikamız geçen dönem olduğu gibi, bu sefer de genç öğretmenlerimize hukuki yardım sağlayacak, haklarını elde edinceye kadar mücadelelerine destek verecektir. Genç öğretmenlerimizden çokça telefon ve mesaj geliyor. KPSS sonuçlarına göre atama kapsamında olan arkadaşlarımız mülakatta elendiklerini ifade ediyorlar. Geçen yıl da benzeri bir durumu yaşamış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Bu kul hakkıdır. Gençlerimizin ve ailelerinin hayallerini öldürmeyin. 2018’den beridir olduğu gibi atamaları KPSS sıralamasına göre atamaları yapın’ diye çağrıda bulunmuştuk. Fakat tüm aklı selim telkinlere rağmen mülakat ısrarından vazgeçilmemiş ve binlerce genç meslektaşımız ve aileleri mağdur edilmişti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Yazık bu gençlere. Yazık bu emeklere. Sendikamız, geçen dönem olduğu gibi, bu sefer de genç öğretmenlerimize hukuki yardım sağlayacak, haklarını elde edinceye kadar mücadelelerine destek verecektir."