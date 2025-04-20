Türk Eğitim-Sen'den Silivri'de okul ziyaretleri

Türk Eğitim-Sen İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan, Şube Başkan Yardımcısı Bayram Baran, Türk Eğitim-Sen Silivri İlçe Temsilcisi Mustafa Güngör ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Silivri'de bir dizi okul ziyareti gerçekleştirdi.

Değirmenköy Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yeşim Oğuzer ve okul öğretmenleriyle başlayan ziyaret programı, Çağrıbey Ortaokulu ve İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerle devam etti.

Ziyaretlerde Türk Eğitim-Sen yöneticileri, eğitim ve öğretimle ilgili güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak öğretmenlerin taleplerini dinledi. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürütülen sendikal çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapan Başkan Aktan, Türk Eğitim-Sen'in öğretmenlerin sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretlerin sonunda Başkan Aktan, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için tüm meslektaşlarına teşekkür etti.