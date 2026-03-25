Türk Eğitim-Sen'den Silivri Milli Eğitim Müdürü Damat'a ziyaret
Türk Eğitim-Sen heyeti, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ı ziyaret ederek ilçedeki eğitim faaliyetleri ve iş birliği süreçlerini değerlendirdi.
Silivri’de eğitim alanına yönelik temaslar sürüyor. Türk Eğitim-Sen 11 Nolu Şube Başkanı Bülent Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Temsilcisi Ahmet Öngel, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ı makamında ziyaret etti.
Eğitim süreçleri ve okulların durumu değerlendirildi
Gerçekleştirilen ziyarette, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların mevcut durumu ve eğitim süreçlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, sahadaki uygulamalar, ihtiyaçlar ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.
İş birliği vurgusu öne çıktı
Toplantıda ayrıca eğitim alanındaki kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik fırsatlar da ele alındı. Görüşmenin, karşılıklı diyalog ve koordinasyon açısından verimli geçtiği ifade edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Eğitim-Sen heyetine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.