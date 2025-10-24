Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: ''Ana dilde eğitim' talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir'

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "‘Ana dilde eğitim’ talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Hele ki bu talebin anayasaya bağlılık yeminiyle mesuliyet taşıyanlar tarafından dile getirilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ana dilde eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkçeden başka bir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dil olarak okutulamayacağını belirten Geylan, "‘Ana dilde eğitim’ talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Hele ki bu talebin anayasaya bağlılık yeminiyle mesuliyet taşıyanlar tarafından dile getirilmesi asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın 3. maddesinde ifadesini bulduğu şekliyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Yine Anayasamızın 42. maddesi, ’Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez’ hükmüyle açık bir irade ortaya koymuştur. Bu itibarla ‘ana dilde eğitim’ talebinin ortaya konulması, doğrudan anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Hele ki bu talebin anayasaya bağlılık yeminiyle mesuliyet taşıyanlar tarafından dile getirilmesi asla kabul edilemez" dedi.

"Böylesi bir ihanete aziz milletimiz müsaade etmeyecektir"

Türk devletine bağlı olan her vatandaşın Türk olduğunu vurgulayan Geylan, "Milli ve üniter bir devlette resmi dilin dışında eğitim hakkı önermek doğrudan devletin varlığına saldırı manasına gelir ki, böylesi bir tutumun ülkemiz ve milletimizle bölünmez bütünlüğümüze kast eden diğer her türlü bölücü ve yıkıcı örgütlerin emelleriyle hiçbir farkı yoktur. Türkiye, bir federasyon ya da müstemleke ülke değil, toplumumuzu oluşturan hiçbir alt kimlik de ayrı gayrı değildir ve büyük Türk milleti ailesinin şerefli birer parçasıdır. Anayasamızın 66. maddesinde (tarihi ve milli bir samimiyetle) dile getirildiği gibi ’Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.’ Ana dilde eğitim safsatası gibi bu büyük ailenin unsurlarını birbirinden ayrıştıracak her girişim ve teklif, öncelikle alt kimliğe sahip vatandaşlarımıza büyük bir ihanet ve kötülüktür. Daha da ötesi bu hain tezgah, bu güzel ülkenin bir kısım güzel insanlarını eğitimden, istihdamdan, bilimden, sosyal ve ekonomik hayatın her alanından koparacak ve adeta ‘ikinci sınıf vatandaş’ kılacak büyük ve kumandası küresel organizasyonların elinde olan bir hainliktir. Böylesi bir ihanete, ne devletimiz ne de aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Sözün özü Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez" ifadelerini kullandı.