Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Bıkmadan, usanmadan fikri, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk eğitimcileri olarak bıkmadan, yorulmadan, usanmadan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen Türk Eğitim-Sen mensubu kadınlardan oluşan heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından bir otelde ’Cumhuriyetle Başaran Kadınlar Forumu’ düzenlendi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Geylan, 21’inci yüzyılın, Türk asrı olacağına yürekten inandığını belirterek, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde temel güç kaynağının Cumhuriyetin kuruluşundaki gibi kadınlar olacağını dile getirdi. "Aziz milletimizin destansı mücadelesinin tezahürü Cumhuriyetimiz 100 yaşında, kutlu olsun" diyen Geylan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, her türlü ahval ve şerait içinde dahi birinci vazifesini unutmayan, muhafaza eden tali yollara tenezzül etmeyen, ilmin, bilimin ve aklın önderliğinde yol alan iradenin temsilidir. Cumhuriyet, muhtaç olduğumuz kudretin bizatihi kendisidir. Cumhuriyetimizin, devletimizin bugünlere gelmesinde elbette ki kadınlarımızın yeri, görevleri ve verdikleri mücadeleleri çok önemlidir. Genç Cumhuriyeti eğitimden ekonomiye, siyasetten sanata, spora, edebiyata hayatın tüm alanlarına sirayet ederek güçlendiren, daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye ülküsünü hakikate götüren kadınlarımızın varlıkları, mücadeleleri ve zaferleri asla görmezden gelinemez."

Kadınların her alanda en iyi yerde olmasının kendilerinin de gayesi olduğunu vurgulayan Geylan, "Sendikal mücadelemizde de kadınlarımızın yeri, çalışmalarımıza ve istikametimize katkıları oldukça önemlidir. Bugün sizlerin de destekleriyle Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarından aldığımız şevkle, ilhamla, heyecanla sendikal mücadelemizde tali yollara sapmadan emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geylan, Türk Eğitim-Sen’li kadınlara mücadelelerine omuz verdiği için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türk eğitimcileri olarak bıkmadan, yorulmadan, usanmadan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu arada bölücü teröre kurban verdiğimiz kadın eğitimcilerimizi de rahmetle anıyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız. Aziz ruhları şad olsun."

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonları Genel Koordinatörü Serap Gül ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının açtığı yol ve gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceklerini söyledi. "Kadınlar olarak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve ileriye taşımak için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" cümlelerine yer veren Gül, Türk kadınları olarak Cumhuriyeti daha güçlü yarınlara taşıyacaklarını aktardı.