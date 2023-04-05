Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Deprem bölgesinde afet tazminatı ödensin'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hem deprem bölgesinde özveriyle görev yapan kamu çalışanlarının sorunlarını gidermek hem de

bölgeye gelecek olan memurlarımızı teşvik etmek amacıyla kamu çalışanlarına ’afet tazminatı’ ödenmeli ve özellikle de barınma ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada deprem bölgesinde kamu çalışanlarının barınma ihtiyaçlarının da öncelikli olarak karşılanması gerektiğine dikkati çekerek, seçim nedeniyle çalışmalarına son verecek olan TBMM’nin öncelikleri arasında bu konunun yer alması gerektiğini bildirdi. Bölgedeki kamu çalışanlarının başta barınma sorunları olmak üzere türlü zorluklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Geylan, şunları ifade etti:

"Hem deprem bölgesinde özveriyle görev yapan kamu çalışanlarının sorunlarını gidermek hem de bölgeye gelecek olan memurlarımızı teşvik etmek amacıyla kamu çalışanlarına ’afet tazminatı’ ödenmeli ve özellikle de barınma ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmalıdır. TBMM’nin seçim nedeniyle çalışmalarına son vermesinden önce deprem bölgesinde afet tazminatı ödenmesine yönelik bir düzenleme yapılması, yaraların sarılması noktasında kamu görevlilerimizin çalışma azmini bir kat daha artıracak, aynı zamanda da her türlü zorluğa rağmen görevlerini ifa eden meslektaşlarımızı takdir etmek anlamına gelecektir."