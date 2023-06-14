Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Gerekiyorsa kariyer takvimi güncellenmelidir'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik taahhütlere ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı hızlı şekilde kanuni düzenlemeyi gerçekleştirerek öğretmenlerimizi mağdur edecek bir duruma engel olmalı, bunun için de gerekiyorsa kariyer takvimini güncellemelidir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) yönelik verdiği taahhütlerin yeni dönemde de geçerli olmasını talep ederek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de bu doğrultuda adım atması gerektiğini söyledi. Devlette devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:

"Bir önceki Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, ÖMK’da düzenleme yaparak uzman öğretmenliğe başvuruda hizmet süresinin 5 yıla indirileceği, doktora mezunlarının başöğretmenliğe başvurularında süre şartı aranmayacağı, 20 yıl üzeri hizmeti bulunan uzman öğretmenlerde başöğretmenliğe başvuruda uzmanlıkta bekleme şartı aranmayacağı sözünü kamuoyuna açıklamıştı. Öğretmenlerimiz şimdi yeni Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’den bakanlığın verdiği bu taahhüdün gereği doğrultusunda ivedi adım atmasını beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı hızlı şekilde kanuni düzenlemeyi gerçekleştirerek öğretmenlerimizi mağdur edecek bir duruma engel olmalı, bunun için de gerekiyorsa kariyer takvimini güncellemelidir.”