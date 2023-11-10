Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, herkes bunu öyle veya böyle yakın zamanda kabul edecektir'

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da panel düzenlendi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Kıbrıs Türklüğü vardır, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Herkes bunu öyle veya böyle yakın zamanda kabul edecektir. Buna inancımız tamdır. Aksi bir durum güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak kadar beyhude bir girişimdir” dede.

Türk Eğitim-Sen ve Avrasya Eğitimcileri Birliği (UAESEB) tarafından Lefkoşa’da “Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü, Yarını” konulu bir panel düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelde KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve UAESEB ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan birer konuşma yaptı.

“Kıbrıs Adası, ana vatanın ayrılmaz bir parçası, öz evladıdır”

UAESEB ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, konuşmasında Kıbrıs Türklüğünün mücadelesi ve onurlu direnişi ile Türk Dünyası’nın iftihar kaynağı, Türk milletinin göz bebeği, kahraman ecdadın da emaneti olduğunu söyleyerek, “Tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz ki, Kıbrıs Adası yaklaşık 500 yıldır ecdat yurdudur. Kıbrıs Adası, ana vatanın ayrılmaz bir parçası, öz evladıdır. Tarih şahittir ki Türk milleti zulüm gören milletler tarafından her dönem hep bir kurtarıcı olarak görülmüştür. Zalimler karşısında mazlumlar için sığınılacak bir liman olarak dünya milletlerinin zihinlerinde yer etmiştir” dedi.

1963 yılının Aralık ayında Kıbrıs Türklerinin katliamlarla yerinden yurdundan edildiğini söyleyen Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zulme dur demek için Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ‘Kuruluş, İttifak ve Garanti’ adındaki üç anlaşmayı imzalaması ile bağımsızlığını kazanan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olan devletler göreve davet edilmiştir. Fakat diğer iki devletin sessiz kalması üzerine Kıbrıs Türklüğünün lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Rauf Denktaş Ankara’ya gidip, dönemin yöneticileriyle durumu görüşmüştür. Kıbrıs Türklüğünün kurtuluşu için Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulması ile ‘Bozkurt’, ‘Ağrı’ ve ‘Toros’un liderliğinde Kıbrıs Türkleri kendilerini EOKA militanı Rumların katliamlarından korumaya çalıştılar. Rumlar tarafından feshedilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün imkânlarının EOKA militanlarının elinde olması, Yunanistan ve diğer devletlerin çeteci Rumlara açıktan ve örtülü desteği karşısında Kıbrıs Türklerinin imkânlarının sınırlı olması nedeniyle direnmeleri ve kendilerini korumaları oldukça güç olmuştur. Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçecek o kara gecede ise bütün dünyanın, hatta Birleşmiş Milletler askerlerinin dahi yanı başında çok büyük bir katliam yapılmıştır. O günlerin cansız tanığı günümüzde ‘barbarlık müzesi’ olarak duran Tabip Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın üç çocuğu ve eşinin katledildiği bina hala acımızı diri tutmaktadır.”

Kıbrıs’ta adalet tesis etmek için gelen bir milletin nasıl bir imha operasyonuna tabi tutulduğunu anlatmanın, aziz milletin destansı var olma mücadelesini unutturmamanın ve yıllardır sistematik bir propaganda ile Türk milletini yıpratmaya çalışanlara cevap vermenin milli görevleri olduğunu belirten Geylan, Türk Dünyası’nın her bir ferdinin imkânları ve ilgi alanları doğrultusunda tarafını haktan, hakikatten ve Türk milletinden yana belirtmek zorunda olduğunu kaydetti. Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak her durum ve şartta Türk milletinden yana Türk milleti için çalışmayı şiar edindiklerini belirten Geylan, “Ant içiyoruz ki bir adım geri adım atmadan daha iyi, daha ileri ve daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, herkes bunu öyle veya böyle yakın zamanda kabul edecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişimleri, diğer Türk devletleri başkanlarının destekleri ile Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilen Kıbrıs Türk devletinin çok yakın zamanda layık olduğu uluslararası statüyü kazanacağına inandıklarını ifade eden Geylan, “Kıbrıs Türk’tür. Kıbrıs Türklüğü vardır, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Herkes bunu öyle veya böyle yakın zamanda kabul edecektir. Buna inancımız tamdır. Aksi bir durum güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak kadar beyhude bir girişimdir” diye konuştu.

Panele Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC milletvekilleri katıldı.