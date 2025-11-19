Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Maalesef her yıl on binlerce hektarımız yanıyor'

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "Maalesef her yıl on binlerce hektarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Sadece içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 2 bin 800 orman yangını gerçekleşti" dedi.

Türk Eğitim-Sen ile Türk Kamu-Sen’e bağlı sendika temsilcileri, üyeler ve gönüllüler, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde şehit öğretmenlerin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi. Programda şehit öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı özel kağıtlar da fidanların bulunduğu alana yerleştirildi. Programda konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, hem doğaya katkı sunmayı hem de eğitim camiasına büyük emek vermiş şehit öğretmenlerin adını yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. ‘Yeşil vatan’ vurgusunu doğayla buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Geylan, ağaçlandırma bilincinin yaygınlaştırılması ve geleceğe daha yaşanabilir bir Türkiye bırakılması için bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

"Ciğerlerimiz yanıyor"

Orman yangınlarından etkilenen bölgeleri yeşillendirme projelerine devam etmek istediklerini ve şehit öğretmenlerin hatırasını yaşatmak zorunda olduklarını belirten Geylan, "Maalesef her yıl on binlerce hektarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Sadece içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 2 bin 800 orman yangını gerçekleşti. Biz bu amaçla hem bir farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımıza ağaçlandırma bilinci başlatmak için 13 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazılı başvuruda bulunduk. 2025-2026 eğitim öğretimin açılışının ‘Yeşil Vatan’ teması ile yapılması talebiyle bir başvuruda bulunduk. Hem çocuklarımıza farkındalık oluşturmak hem orman yangınlarına karşı bir duyarlılık oluşturmak ve bir de ağaçlanma seferberliği başlatılması talebini ortaya koyduk. Bu seferberliğe katkıda bulunmak, bir farkındalık oluşturmak ve şehit öğretmenlerimize yardım etmek anlamında bugün burada bölücü terörün katlettiği 192 şehit öğretmenimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla başkanım 192 fidan dikiyoruz. Türk milleti vefakardır, şehitlerimizi unutmuyoruz" diye konuştu.

"Sınırlarımızı korumakla mükellefsek, yeşil vatanı korumanın da görevimiz olduğu inancındayız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, ormanları korumanın herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, "Şehit öğretmenlerimiz adına bir de yeşil vatanımızın gelecek nesillere bırakılması için bir şehidimizi, şühedamızı unutmadan sendikal mücadelemizi güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü onlar bizim kahramanlarımız, ortak değerlerimiz. Onların manevi şahsiyetlerini yaşatmak bizlerin omuzlarında şerefli bir yüktür. Biz o yükü taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu vatan bizim, bu ülke bizim. Vatanımızı, sınırlarımızı korumakla mükellefsek, yeşil vatanı da korumanın hepimizin hem vatandaşlık görevi hem de bir sivil toplum örgütü olarak görevimiz olduğu inancındayız" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır"

Konuşmasına şehitleri ve gazileri anarak başlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise şunları söyledi:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Yaşadığımız coğrafyada ve geçmişimizden bugüne kadar baktığımız, eğitim güvenliği, sağlık güvenliği, ticaret güvenliği, siyaset güvenliğinin hepsinin başında güvenlik gelir. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Güvenlik içinde fedakarlıklar vardır. Güvenliği sağlayan, güvenliğin sağlanmasında emeği olan şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu şehitlerimizi unutmamamız lazım. Ne zaman şehitlerimizi unutursak o zaman sıkıntı başlar."

Sendika temsilcileri, konuşmaların ardından Kızılcahamam Anadolu Otoyolu kenarındaki araziye şehit öğretmenler adına 192 fidan dikti. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.