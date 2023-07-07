Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Memura yapılan zam aslında ekonomiye katkı demektir'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Memura yapılan zam aslında ekonomiye katkı demektir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memur ve memur emeklisine yapılan zamlar hakkında katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulundu. Memur emeklisine yapılanların haksızlık olduğunu söyleyen Geylan, acilen maaş zamlarının revize edilmesini istedi. Son yıllarda enflasyon rakamlarının hızla yükselmesinden dolayı kamu çalışanlarının alım gücünün günden güne düştüğünü belirten Geylan, “2023 yılı ilk altı ayında 11.7’lik enflasyon farkı, toplu sözleşmenin gereği olarak yüzde 6’lık zam ile kümülatif olarak yüzde 17,55’lik oransal artış yapılacaktır. Bunun yanı sıra 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam teklif ediliyor. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda ülkemizde enflasyon rakamları hızla yükselmiş, çalışanlarımızın alım gücü düşmüş, yaşam maliyeti yükselmiş, ücretler gerçek anlamda gerilemiştir. Eğer gider kalemlerindeki bu artış durdurulamazsa yapılan maaş zamlarının hiçbir anlamı kalmayacaktır” dedi.

“Maaş zamları mutlaka revize edilmelidir”

Maaş zamlarının gerçeklerle uyuşmadığını ifade eden Geylan, “Türk-İş 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 33 bin 752 TL, açlık sınırını da 10 bin 362 TL olarak açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili, ‘Yüzde 85 oranında bir artış olacak’ dedi. Evet, oransal olarak yüksek görünse de yaşanılan gerçekler de ortadadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın ‘En düşük memur maaşı işçi maaşının altında kalmayacaktır’ sözünün gereği bugün Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde maaş zamları mutlaka revize edilmelidir” diye konuştu.

“Memur aldığı zammı yastık altı yapmayacaktır”

Memurun aldığı zamları yastık altı yapmayacağını söyleyen Geylan, “6 Şubat depreminin, ETY düzenlenmesinin ülkemize getirdiği birtakım mali külfetler oldu. Ama şu gerçek gözden kaçmamalıdır. Memura yapılan zam aslında ekonomiye katkı demektir. Memur aldığı zammı yastık altı yapmayacaktır. Markette, pazarda, manavda harcayarak ekonomiye katma değer sağlayacaktır. Devlet aslında memura zam yaparak bir cebinden aldığını diğerine koymuş oluyor. Dolayısıyla memura verilecek bu zamları ülke bütçesini tolere edilemeyecek bir külfet olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.