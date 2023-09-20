Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Nitelik ve yeterlilik sorgulaması yapılacaksa objektiflikten uzak 45 dakikalık mülakatla bu mümkün değil'

Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, “Nitelik ve yeterlilik sorgulaması yapılacaksa objektiflikten uzak 45 dakikalık mülakatla bu mümkün değil” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yazılı açıklamada bulunan Geylan, öğretmen yetiştirme sürecinin önemine dikkat çekerek, “Öğretmen liselerini açacaksınız, yüksek puanla eğitim fakültesi programlarına yerleştireceksiniz, fakülte eğitimi sürecinde gerekirse bir yıl staj uygulamasına alacaksınız” diye konuştu.

“Mülakatla elemenin ne bilimsel ne mantıki ne de vicdani izahı olamaz”

Başkan Geylan, eğitim fakültesini bitirmiş ve KPSS’de yüksek alan on binlerce aday olduğuna dikkati çekerek, “Eğitim fakültesini başarıyla bitirmiş, KPSS’de yüksek puan alarak on binlerce aday arasından sıyrılmış bir öğretmen adayını, son düzlükte mülakatla elemenin ne bilimsel ne mantıki ne de vicdani izahı olamaz. Eğer bir nitelik ve yeterlilik sorgulaması yapılacaksa; objektiflikten uzak 45 dakikalık mülakatla değil, öğretmen yetiştirme sürecinde yapılmalıdır. Öğretmen liselerini açacaksınız, yüksek puanla eğitim fakültesi programlarına yerleştireceksiniz, fakülte eğitimi sürecinde gerekirse bir yıl staj uygulamasına alacaksınız; işte, mülakatla ya da izleme değerlendirmeyle o elemeyi, bu aşamalarda gerçekleştireceksiniz. Bu şekilde olursa yüzbinlerce öğretmen adayını ve varını yoğunu evlatlarının eğitimine sermaye eden ailelerini hayata ve devletine küstürmemiş olursunuz” ifadelerini kullandı.