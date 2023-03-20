Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan nevruz mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “İnanıyorum ki bu Nevruz Bayramı, Cumhuriyetimizin 100. Yılında yeniden şahlanmamıza, Türk medeniyetinin yine insanlığa ışık tutacağı, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde insanlığa huzur ve barış getireceği, 21. asrın Türk Yüzyılı olacağı yeni bir başlangıca vesile olacaktır” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yayımladığı mesajla nevruzunu kutladı. Nevruza ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Geylan, “Büyük Türk milletinin kadim tarihinde, milletimizin müşterek sevinçlerini, coşkusunu, huzur ve mutluluğunu, kaynaşmasını, kucaklaşmasını, dayanışmasını ifa eden Nevruz aynı zamanda Türk kültürünün birleştirici, bütünleştirici felsefi yönünü de tüm dünyaya gösteriyor olması bakımından adeta bir iftihar vesikasıdır” ifadelerini kullandı.

Nevruzu yalnızca baharın müjdecisi olarak görmenin mümkün olmayacağını dile getiren Geylan, “Nevruz, Türk milletinin kadim bir bayramıdır. Türk kültüründeki menkıbelerde Nevruzun başlangıcı Türk milletinin Ergenekon’dan çıkmasına dayandırılır. Bu bağlamda Nevruz sadece baharın değil Türk milletinin uyanış, direniş ve dirilişiyle de simgeleştiği için aynı zamanda Türk milletinin bir hürriyet bayramıdır” dedi.

Geylan, Nevruzun Türk dünyasının yalnızca dününe ait bir değer olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Tarih ışığında Türk milli kültürünün kadim değerlerini, gelenek ve göreneklerini idrak edip yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gayretinde olmak milletimizin her bir ferdinin milli vazifesidir. Türkiye sevdalısı eğitim çalışanlarımız bu vazifenin şuurundadır. Bu vazife de Türk Eğitim-Sen’lilerin teminatı altındadır. Nevruz ruhu aynı zamanda bütün fertlerini ortak milli ülküler etrafında birleştirerek Türk dünyasının yarınını da inşa etme ülküsünü gösterir. Nevruzun bu birleştirici ruhu Türk dünyası adına oldukça kıymetlidir.”

“21. asrın Türk yüzyılı olacağı yeni bir başlangıca vesile olacaktır"

Türkiye’nin yaşadığı afet sonrası zor zamanlardan geçtiği günlerde nevruzun güzellikler getireceğini uman Geylan, şunları ifade etti:

"Türk coğrafyasında toplumsal kucaklaşmanın en müstesna günlerinden biri olan Nevruzun birleştirici kutlu ruhunu idrak edememiş, nifak tohumları eken, kin ve nefret odaklarının kutlama adı altında bölücü terör örgütünün faaliyetini yürüten hainlerin sinsi emelleri, beyhude çapaları ve istismarı elbette ki başarıya ulaşamayacak, bu kirli zihniyet elbet hüsran olacaktır. Milli uyanışın, yeniden doğuşun, cesaret ve mücadelenin, bolluk ve bereketin, kucaklaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin gücünün en güzel sembolü Nevruz Bayramı’nda dileğimiz devletimizin, aziz milletimizin, gönül ve kültür coğrafyamızın her türlü zorluktan, afetten, olumsuzluktan uzak güzel günler görmesidir. İnanıyorum ki, bu Nevruz Bayramı, Cumhuriyetimizin 100. Yılında yeniden şahlanmamıza, Türk medeniyetinin yine insanlığa ışık tutacağı, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde insanlığa huzur ve barış getireceği, 21. asrın Türk Yüzyılı olacağı yeni bir başlangıca vesile olacaktır.”