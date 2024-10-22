Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan tepki

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okullarda yapılacak sağlık taramaları için ailelerden muvafakatname talep edilen resmi yazıların, Türkçe’den başka dillerde de hazırlanmasına tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, sağlık il müdürlüklerince okullarda yapılacak sağlık taramaları için ailelerden muvafakatname talep edilen resmi yazıların, Türkçe’den başka dillerde de hazırlanmasına ilişkin, “Anayasamızın 3’üncü maddesi gereğince Devletin ‘Dili Türkçe’dir’. Kamu hizmetleri de resmi dil ile yürütülür. Fakat ne gariptir ki, sağlık il müdürlükleri tarafından, okullarımızda öğrencilerimize yönelik sağlık taraması yapılabilmesi için ailelerden muvafakatname talep edilen resmi yazı Türkçe’den başka dilde de talep ediliyor. Anayasamızın ilk dört maddesinin tartışma konusu yapıldığı bir dönemde böylesi bir tasarrufun hikmetini anlamakta zorlanıyoruz, izaha muhtaçtır” ifadelerini kullandı.