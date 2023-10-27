Türk enerji firmasından 50 milyon euroluk yatırım

Türk enerji firması olarak elektrik kontrol ekipmanları üreten Xkoren Electric, 50 milyon euroluk yeni bir yatırım yapıyor.

“Yüzde yüz yerli ve milli sermaye” hedefiyle yola çıkan enerji firması Xkoren Electric, yaptığı yatırımla küresel aktör olma yolunda ilerliyor. Şirketin aynı zamanda CEO’su olan Hasan Kaytan, enerji paradigmasının yeşile ve temize odaklanarak değiştiği bir çağda dönüşüme yol gösteren bir dünya markası olmaya çalıştıklarını vurguladı. Kaytan, “Bu ülke bize çok şey verdi, şimdi sıra bizde. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yüzde 100 Türk sermayesi ve yerli üretimle dünyanın en büyük firmalarıyla rekabet edecek küresel yolculuğa çıktık. Gelişmelerden çok umutluyum. Karamsarlığa gerek yok. Biz ülkemize güveniyor ve inanıyoruz. Daha parlak günlerin bizi beklediğine olan inancımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

2020’de Türkiye’nin en başarılı 40 yaş altı CEO’ları arasında gösterilen Türk girişimci ve iş adamı Hasan Kaytan’ın liderlik ettiği Xkoren Electric’in ilk duraklarından biri de Ortadoğu pazarı olacak. Yeşil enerji geçişinde çevre dostu elektrik kontrol ekipmanlarının küresel tedarikçisi olmayı hedefleyen şirket, son teknoloji fabrikasında ürettiği akıllı şalt çözümleri ile aralarında Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun da olduğu 14 ülkede ofis açmayı planlıyor.