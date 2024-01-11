Türk ev tekstil sektörünün kozu 'Katma Değerli Üretim'

Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Bursalı firmalar Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Fuarı’na katıldı. Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, maliyet baskısı ve Uzakdoğu kıskacından, katma değerli üretimle çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Frankfurt’ta 9 Ocak’ta kapılarını açan Heimtextil Fuarı, ev tekstili sektörü temsilcilerini ağırladı. Fuarda özellikle başta Çin ve Hindistan’dan gelen katılımcı firmalar yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan KFA Fuarcılık organizasyonuyla da 50’den fazla Bursalı firma fuara katılım sağladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli bir üretim deneyimine sahip olduğunu söyledi. Özellikle ev tekstili sektörünün 5 milyar dolara yaklaşan ihracat ve 8 doları aşan kilogram başı ortalama ihracat değerine ulaştığını ifade eden İbrahim Burkay, sektör temsilcilerinin üretim yetenekleri ve ihracat başarılarıyla Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürdüğünü belirtti. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 50’yi aşkın firmanın da fuarda yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, Türk firmalarının tasarım ve kaliteyi birleştiren ürünleriyle fuarda ön plana çıktığını söyledi.

BTSO liderliğinde katma değerli üretimden yurt dışı iş fuar organizasyonlarına, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı projelerden alım heyetlerine kadar sektörü küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlayan birçok örnek çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan İbrahim Burkay, TETSİAD ile işbirliğinde KFA Fuarcılık organizasyonunda ev tekstili sektörüne yönelik düzenlenen HOMETEX Fuarı’nın da sektöre güç kattığını kaydetti.

Ustaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıldız, Heimtextil Fuarı’na yaklaşık 10 yıldır katıldıklarını belirterek, “Pandemiden sonra bütün dünyada satın alma gücü düştü. Bu fuar, geçen yıllara göre biraz daha zayıf seyretse de önemini koruyor. Başta enerji olmak üzere maliyetlerimizdeki artışlar ve Uzakdoğu ülkelerinin pazarlardaki agresif tutumu, Türk firmalarını zorluyor. Buna rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

AB ülkelerinde vize konusunda yaşanan sorunların birçok firmayı olumsuz yönde etkilediğini ve başta Rusya olmak üzere bazı ülkelerden de fuara hiç katılım olmadığına dikkat çeken Mehmet Akyıldız, “Türkiye, bu noktada çok daha iyi durumda. Hem maliyet hem de katılımcı anlamında HOMETEX bizlere çok önemli avantajlar sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.