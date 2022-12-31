Türk ev tekstilinde 2023 hedefi 5 milyar dolar ihracat

Türk ev tekstili sektörünün 2022’de zorluklara karşın ihracat rekorları kırdığını belirten TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 2023’te 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ve buna en büyük katkıyı HOMETEX’in sağlayacağını söyledi.

Küresel pazarlarda yaşanan daralma ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen Türk ev tekstili sektörün ihracat odaklı üretim potansiyelinin pozitif yönlü ayrıştığını kaydeden Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “180 ülkeye 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, Ocak-Kasım 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 9 milyar 563 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylece tekstil ve ham maddeleri sektörü, tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım ihracatına ulaştı” dedi.

Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu gerekse krizleri fırsata çevirebilen ve hızlı aksiyon alan ticari kabiliyeti sayesinde küresel pazarlarda lider konumda olduğunu belirten TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “İhracata büyük katkı sağlayan ev tekstili sektörümüz, rekorlarla tamamladığı 2022 yılındaki başarısını daha çok istihdam ve yatırımla 2023’e taşımaya hazırlanıyor. Tamamen yerli ve milli imkânlarla kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkaran sektörümüz, dünya pazarlarındaki payını artırarak 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak ülkemizin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor. TETSİAD olarak, ‘Turkish Home Tekstil’ adıyla aranan bir marka haline getirdiğimiz ev tekstili ekosisteminin gelişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Emtia ve ham maddede yaşanan ciddi fiyat artışlarına karşı stok yönetiminin daha da önemli hale geldiğine de vurgu yapan Hasan Hüseyin Bayram, “Küresel piyasalarda yaşanan fiyat artışları ve finansmana erişimdeki engeller, şirketlerin birçoğunda nakit akış bozukluklarının baş göstermesine neden oldu. Emtiadaki gevşemelerde mutlaka stoklarımızı makul seviyelere getirmeli, aynı zamanda yurt dışındaki tedarik zincirinden kaynaklı bozulmaları iyi değerlendirmeliyiz. Rusya’nın komşu ülkelerindeki ciddi iş potansiyelini de göz ardı etmemeliyiz. Her dönemde ortaya çıkan fırsatları, imkânları iyi değerlendirip ihracatımızı artırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde potansiyelimizi çok iyi kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

2023’te hedef 2 milyar dolar iş hacmi

Ev tekstilinin dünya pazarlarındaki payını artırmak adına fuar organizasyonlarının olmazsa olmaz nitelik taşıdığını da belirten Bayram “2022’de BTSO iştiraki KFA Fuarcılık ile gerçekleştirdiğimiz 2022 HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaretçiyi ağırlarken 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. 16-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğimiz HOMETEX Ev Tekstili 2023 Fuarı’nı ise 2 milyar dolarlık iş hacmi ve 250 bin ziyaretçi hedefiyle gerçekleştireceğiz. Almanya’nın Frankfurt kentindeki Heimtextil Fuarı’na da sektörün çatı kuruluşu olarak 315 firmamız ile katılım sağlayacağız. Bu, bir rekordur. Kiraladığımız 23 bin metrekarelik alanda Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve büyüklüğünü tüm dünyaya göstereceğiz. Bu fuar, sektör olarak 2023 hedefimiz olan 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmamızda büyük bir araç olacak” şeklinde konuştu.