Türk firması yurt dışında çalışacak 3 bin 500 personel arıyor

Yurt dışında İsrail başta olmak üzere Romanya ve Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren Türk firması, 2023 yılı için 3 bin 500 yeni personel alacağını duyurdu. Şirket, yurt dışı projeleri için Türkiye’den mühendis, forman ve kalifiye işçi alımı yapacak.

Yurt dışında birçok ülkede faaliyet gösteren ve İsrail olmak üzere Romanya ve Kuzey Afrika’da yeni projelere imza atan Türk firması, 2023 yılı içerisinde yapacağı yeni projeler için yaklaşık 3 bin 500 personel alacağını duyurdu. Yurt dışındaki projelerinde çalıştıracağı mühendis, forman ve kalifiye işçi alımı yapacak.

Yaklaşık 30 yıla yakın süredir yurt dışında projelere imza atan Yılmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reis Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Şirketimiz başta İsrail olmak üzere Romanya ve Kuzey Afrika’da yeni projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu çerçevede 2023 yılında yapılacak personel alımı, ülkemiz ekonomisi ve istihdamına hatırı sayılır ilave bir katkı sağlayacaktır. Özellik ülkemizin cari açığının kapatılması noktasında yurt dışı faaliyetleri son derece önemlidir. Bu çerçevede şirketimiz 30 yıldır kesintisiz olarak memleketimize önemli katkılar sağlamaktadır. Yeni dönemde ve ilerleyen zamanlarda da bu katkılar artarak devam edecektir. 2023 yılında Türkiye’den sağlanacak personel alımı da bu çerçevede ekonomimize önemli bir değer katacaktır” dedi.

"Dünyada eskiyen yapılaşma yenilenmeyi bekliyor"

Son bir kaç yılda yaşanan global sorunların yakın zamanda bir çözüme kavuşacağını kaydeden Yılmaz, “Türkiye dış pazarlarda büyük işler yapmaya devam edecektir. İnşaat teknolojisi açısından bütün dünyada bir değişim ve yeni yapılaşmaya ciddi bir ihtiyaç var. Geçen 20 yılda Çin’de olduğu gibi birçok ülkede bir inşai dönüşüm gerekmektedir. Bu nedenle gelecek 20 yılın ülkemiz adına yurt dışı faaliyetlerinden yüksek gelirlerin elde edileceği bir dönem olacağı görülmektedir. Hükümetler dış pazarlarda iş yapan şirketlerin sorunlarına bir bakanlık nezdinde çok daha yoğun mesai harcarsa şirketlerimizin başarı performansı ile beraber ülke gelirleri de büyük ölçüde yükselecektir. Bu konuda Türkiye ya bir bakanlık kurmalı ya da mevcut bakanlıklardan birini bu faaliyetlerin desteklenmesi konusunda görevlendirmelidir. Zira yurt dışı müteahhitlik hizmetleri veren firmaların çözüm bekleyen birçok sorunu var” diye konuştu.