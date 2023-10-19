Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarına sponsor alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-27 sezonunun sonuna kadar profesyonel futbol ligleri, Türkiye Kupası ve Kadın Futbol Süper Ligi’nde görev alacak hakemlerin formaları için Kütahya’dan bir seramik firmasıyla sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında firma, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsorluğunun yanı sıra TFF Hakem Akademisi’nin de sponsoru oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Futbol tarihinde ilk kez hakem formaları için Kütahya’dan bir seramik firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve sponsor firma Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı. Töreni, Gazze’de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu ile başladı. Gazze’de hastaneye yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türk futbol ailesi olarak masum insanlara yapılan her türlü zulmü kınıyoruz. Bu hafta tüm profesyonel müsabakalarda takımlarımız siyah bant ve pankart ile sahaya çıkacaklar. Yine müsabakalardan önce hayatını kaybeden siviller için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak” dedi.

“Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ilk kez hakem formalarına sponsor aldıklarını belirten Büyükekşi, “Bugün Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sponsorumuz seramik sektöründe önde gelen firmalar içerisinde. Bugün kendileriyle uzun soluklu bir yol arkadaşlığını başlatacağız. İmzalayacağımız 4 yıllık anlaşma ile hem hakem formalarımızın sırt ve tek kol logo sponsoru hem de TFF Hakem Akademisi’nin sponsoru olacaklar. Hakemlerin formalarında yer alan ilk sponsor olarak bir ilke imza atacaklar. Aynı zamanda Hakem Akademisi’ne de sponsor olarak Türk hakemliğinin gelişimine çok önemli bir destek sağlayacaklar” diye konuştu.

“Hakemlerimiz ile ilgili birçok önemli çalışma gerçekleştirdik”

Hakemler ile ilgili birçok önemli projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Türk futbolunu ileriye taşıyabilmek için birçok projeye imza attık. Hakemlerimiz ile ilgili de birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hakemlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. 7 yıldır zam yapılmayan hakem maaşlarına artış gerçekleştirdik. Hakemlerimizin maç ücretlerinde de önemli artışlar sağladık. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetişmesi de öncelikli konularımız arasında yer aldı. Hakem eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik, Hakem Akademisi’ni kurduk. Bu akademi sayesinde hakemliğe başlama yaşı 15’e düşürüldü. Hakem kadromuzu da gençleştiriyoruz. İnşallah tüm bu yaptığımız emekler karşılığını bulacak” ifadelerini kullandı.

“Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesini istiyoruz”

Türk futbolunun son 2 haftada büyük mutluluklar yaşadığını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Türk futbolu adına 2 büyük mutluluk yaşadık. Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hedefimizi sonunda yakalamış olduk. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Diğer taraftan A Milli Takımımız büyük sevinç yaşattı. Hırvatistan ve Letonya’yı mağlup ettik. EURO 2024’e de gitmeyi garantiledik. Kadın Milli Takımımız ise Uluslar C Ligi’nde 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Son 2 sezondur takımlarımızın Avrupa kupalarında gösterdiği başarı hepinizi malumu. UEFA sıralamasında 20. sıradan 9. sıraya kadar yükseldik. Bunların hepsi göğsümüzü kabartan, marka değeri için önemli adımlar. Bu anlamda hakemlerin gelişimi hem ligimizde hem de uluslararası arenada başarılı olmaları son derece önemli. Hakemlerimizle yaptığımız toplantılarda onlara ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası’nda olmalarını, dünya kupasında düdük çalmaları olduğunu söylüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde şu anda bir hakemimiz var. Sayının çoğalması, yarı finaller, finaller yönetmesini, Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan sponsor firma Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise, “Bugün yeni bir iş ortaklığına imza atıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakemlerimize her zaman sahip çıkmamız lazım. Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.