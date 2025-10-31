Türk gönüllülerden Gazze'ye kardeşlik seferberliği

Gazze’de 7 Ekim’de başlayan saldırıların ardından büyük bir insani krize dönüşen süreçte, Türkiye merkezli insani yardım derneği olan UKABDER (Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği) bölgede yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Dernek, "Gazze’de Kardeşlik Seferberliği" mottosuyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında, savaşın ilk günlerinden bu yana binlerce Gazzeli müslümana umut olmaya devam ediyor. Dernek ekipleri tarafından bugüne kadar Gazze’ye ulaştırılan yardımlar arasında 150 tanker toplamda 1,5 milyon litre temiz içme suyu, 4 tır (4 bin çuval) un, 100 bin kişilik sıcak yemek, 4 farklı hastaneye acil ilaç ve tıbbi malzeme desteği, yüzlerce bebeğe bebek maması ve hijyen setleri ile nakdi yardımlar yer aldı. Gazze’deki insani dramın her geçen gün derinleştiğini vurgulayan dernek yetkilileri, yardımların bölge halkına nefes aldırmak için büyük bir özveriyle ulaştırıldığını belirtti. Dernekten yapılan açıklamada, bölgedeki ihtiyaçların hala çok fazla olduğu, bu nedenle yardım çalışmalarının kesintisiz biçimde sürdürüldüğü ifade edilerek, "7 Ekim’den bu yana Gazze halkının yanındayız. Bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor. Elektrik, su, gıda ve ilaç sıkıntısı dayanılmaz boyutlara ulaştı. Tüm zorluklara rağmen ekiplerimiz, partner kuruluşlarımız aracılığıyla yardımları ulaştırmayı sürdürüyor. Kardeşlik seferberliği yalnızca bir yardım kampanyası değil; bir vicdan hareketidir" denildi.

"Gazze’deki çalışmalar yalnızca insani yardım değil, aynı zamanda kardeşlik bilincini diri tutma mücadelesi"

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği Başkanı Murat Uğur, Gazze’de yürütülen çalışmaların yalnızca insani yardım değil, aynı zamanda "kardeşlik bilincini diri tutma mücadelesi" olduğunu ifade ederek, "Gazze’de yaşanan tablo hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Biz bu topraklara sadece su, un ya da ilaç götürmüyoruz; aynı zamanda umudu, dayanışmayı ve insanlığın ortak vicdanını taşıyoruz. Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için yardımlarımız artarak devam edecek. Türkiye’nin merhamet eli, dünyanın her mazlum coğrafyasında olduğu gibi Gazze’de de var olmaya devam edecek. Hazreti İbrahim’e su taşıyan karınca misali, safımız belli olsun yeter" dedi.

Murat Uğur, yapılan tüm yardımların gönüllülerin desteği ve bağışçıların katkılarıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu süreç tamamen gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle yürütülüyor. UKABDER, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen desteklerle ayakta duran bir iyilik hareketidir. Derneğimiz, hiçbir ücretli çalışanı bulunmayan, tamamen gönüllülerin birliği ile kurulan bir yapıdır. Tüm faaliyetlerimizi yüzde 100 şeffaflık ilkesiyle sürdürüyor, her bir bağışın yerine ulaşmasını titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Dernek yetkilileri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bağışlarla yürütülen bu çalışmaların, Gazze’deki sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynadığını belirtti. Dernek ayrıca, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

Gazze’deki yardım faaliyetleri, yalnızca gıda ve sağlık desteğiyle sınırlı kalmıyor

UKABDER’in Gazze’deki yardım faaliyetleri, yalnızca gıda ve sağlık desteğiyle sınırlı kalmazken, dernek, partner kuruluşları aracılığıyla yetim çocuklara, yaşlılara ve engelli bireylere yönelik destek projeleri de yürütüyor. Ayrıca sıcak yemek dağıtımları ve nakdi destekler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Gazze halkına destek olmayı sürdüreceklerini belirten dernek yetkilileri, yapılan yardımların bağışçılardan gelen desteklerle mümkün olduğuna dikkat çekerek tüm hayırseverleri bu kardeşlik seferberliğine katılmaya davet etti.