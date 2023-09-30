Türk Hakimiyeti Anıtı aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Bilecik Osmaneli’nde yapılan Türk Hakimiyeti Anıtı ışıklandırma çalışmalarını tamamladı.

Osmaneli’nde bulunan Türk Hakimiyeti Anıtı’nda 1075 yılından bu yana ayakta duran 3 devletin bayrağı yer alıyor. Osmaneli halkı tarafından önemli bir değer taşıyan yapıt aydınlatmasının tamamlanmasıyla büyüleyici bir görüntü oluşturdu.

Yapıtın önemini vurgulayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Anıtın görkemli saat kulesi, bayrağın tarihini temsil eden üç farklı döneme ait bayrağı göstermektedir. Türk bayrağı; Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolü olan ay yıldızlı bayrağını, Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını simgeler. Anadolu Selçuklu Devleti bayrağı, Türk tarihinde önemli bir dönemi temsil eden bu bayrak, tarihin köklerine giden bir yolculuğa davet eder. Osmanlı İmparatorluğu bayrağı ise; büyük bir medeniyetin sembolüdür ve bu topraklarda bıraktığı mirası anlatır. Anıtın en alt bölümünde, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmaneli ziyareti anısına özel fotoğraflar da bulunuyor. Bu anıt, geçmişi anlamaya ve geleceğe olan bağlılığı güçlendirmeye vesile olmaktadır. Osmaneli Belediye Başkanlığı olarak, bu büyük eseri ilçemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden bu anıtın, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmasını diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.