Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar CEV Kupası Play-off Turu ikinci maçında Belçika ekibi Asterix Avo Beveren'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda çeyrek finalde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar CEV Kupası Play-off Turu ikinci maçında Belçika ekibi Asterix Avo Beveren’i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar CEV Kupası Play-off Turu ikinci maçında Belçika’nın Asterix Avo Beveren takımı ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-23 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, adını çeyrek finale yazdırdı. Beveren mücadelesinde Anthi Vasilantonaki 21, Julia Bergmann 12, Tuğba İvegin 9 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular.

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Avrupa’daki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Türk Hava Yolları, CEV Kupası’nda çeyrek finalde Polonya’nın BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımıyla karşılaşacak.