Türk Hava Yolları'ndan Ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

Türk Hava Yolları, Ramazan ayında iftar saatine denk gelen tüm uçuşlar için yolcularına özel iftar menüleri sunacak. Uçuş süresi ve kabin sınıfına göre planlanan bu ikramlar, Ramazan ayının ruhunu yansıtan seçkin sunumlarla Türk mutfağının köklü lezzet geleneğini yansıtıyor. Türk mutfağının zengin lezzet mirasından ilham alınarak hazırlanan ikramlar, Ramazan ayının paylaşma ve bereket ruhunu binlerce metre yüksekte de hissettirecek. Güllaç, ekmek kadayıfı ve fıstıklı kadayıf gibi Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları, binlerce metre yüksekte misafirlere sunulacak. Bu yaklaşım, yalnızca bir ikram deneyimi değil; aynı zamanda kültürel değerleri yaşatan ve misafir odaklı hizmet anlayışını öne çıkaran bir geleneğin gökyüzüne taşınması olarak öne çıkıyor.