Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: 'THY'nin yeni iştiraki TKPAY dijital cüzdanıyla ekosisteme katkı sunuyor'

Türk Hava Yolları (THY), IATA Dünya Finans Sempozyumu ve Dünya Yolcu Sempozyumu ortak etkinliğine ev sahipliği yaptı. Programda bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları’nın teknoloji alanındaki adımlarından biri olan yeni iştirakimiz TKPAY, ödeme kolaylaştırıcısı ve dijital cüzdan altyapısı ile ekosisteme önemli bir katkı sunmaktadır. TKPAY, işlem verimliliğini artıran, kullanıcı deneyimini geliştiren ve finansal entegrasyonu güçlendiren çözümleriyle değer oluşturmayı hedeflemektedir" dedi.

Türk Hava Yolları, IATA Dünya Finans Sempozyumu (WFS) ve Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS) ortak etkinliğine ev sahipliği yaptı. Şişli’de bir otelde düzenlenen programa, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler katıldı. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu önemli buluşma yalnızca ekonomileri şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda kültürleri de birbirine yaklaştırarak küresel anlayışı güçlendirmekte ve havacılık sektörünün geleceğini birlikte değerlendirmemiz için kritik bir platform niteliği taşımaktadır. Havacılığın benzersiz bir gücü var. İnsanları bir araya getirme gücü. Mesafeleri kısaltıyor, aileleri buluşturuyor, ticareti hızlandırıyor ve keşif hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Türk Hava Yolları olarak bizler bu birleştirici gücü kurulduğumuz günden bu yana misyonumuzun merkezine koyduk. 90 yılı aşkın süredir dünyayı birbirine bağlamak, kıtalar arasında köprüler kurmak ve ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olarak hizmet vermek için çalışıyoruz. Bugün Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olmamız bu kararlılığımızın en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Havacılık küresel rolünü her geçen gün güçlendirmeye devam edecek"

Sektörün hızlı büyümesi ve artan küresel entegrasyonun dönüşümü hızlandırdığı, Türk Hava Yolları’nın ise bu sürecin aktif bir parçası olarak tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket etmeye kararlı olduğunu bekleyen Bolat, "Son birkaç yıl havacılık sektörü için benzersiz zorluklar barındırdı. Buna rağmen sektörümüz olağanüstü bir dayanıklılık sergiledi. Yaşanan aksaklıkları aştık değişen yolcu beklentilerine hızla uyum sağladık ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik alanlarındaki adımlarımızı büyük ölçüde hızlandırdık. Bugün artık çok daha net görüyoruz ki havacılık küresel rolünü her geçen gün güçlendirmeye devam edecek. Sektörün dinamik büyümesi genişleyen bağlantı imkanları ve hızlanan küresel entegrasyon dünya sahnesindeki dönüşümü ileriye taşıyor. Türk Hava Yolları olarak bizler bu dönüşümün etkin bir parçası olmaya sektördeki tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve hatta rakiplerimizle iş birliği içinde hareket etmeye kararlıyız. Elbette maliyet baskıları, jeopolitik gerilimler, yakıt fiyatları, döviz dalgalanmaları ve regülasyonlar, sektörümüzün gündeminde yer almaya devam ediyor. Ancak bizler yalnızca finansal çeşitlendirme ve yolcu talebinin artışı açısından değil aynı zamanda kültürel etkileşim, küresel bağların güçlenmesi ve sürdürülebilir büyüme açısından da çok büyük bir potansiyelin bulunduğunun farkındayız. Gelecek vizyonumuz bu fırsatlarla şekillenen güçlü ve kapsamlı bir büyüme dönemine işaret ediyor. Bu noktada havacılığın en saygın otoritelerinden biri olan IATA’nın rolü son derece başat ve hayati bir önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz oturum ve panellerin finans, perakende, yolcu deneyimi, dijitalleşme ve sektörel çözümler alanındaki güncel konuları ele almada değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"THY’nin yeni iştiraki TKPAY dijital cüzdanıyla ekosisteme katkı sunuyor"

TKPAY’ın işlem verimliliğini artıran, kullanıcı deneyimini geliştiren ve finansal entegrasyonu güçlendiren çözümleriyle değer oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Bolat, "Bu tür bilgi paylaşımı ve iş birliği platformları küresel havacılık ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için önemli bir rol oynuyor. Hızla değişen bir dünyada yol alırken bu toplantıların yeni fırsatların kapılarını aralayacağına ve hava taşımacılığının geleceğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Günümüz yolcuları artık çok daha kişiselleştirilmiş, kesintisiz, esnek bir seyahat deneyimi talep ediyor. Dolayısıyla yeni perakende modelleri dijital kimlik uygulamaları ve gelişmiş ödeme sistemleri yalnızca operasyonel yenilikler değil sektörün stratejik öncelikleridir. Bu bağlamda Türk Hava Yolları’nın teknoloji alanındaki adımlarından biri olan yeni iştirakimiz TKPAY, ödeme kolaylaştırıcısı ve dijital cüzdan altyapısı ile ekosisteme önemli bir katkı sunmaktadır. TKPAY, işlem verimliliğini artıran, kullanıcı deneyimini geliştiren ve finansal entegrasyonu güçlendiren çözümleriyle değer oluşturmayı hedeflemektedir. Her yıl hem WFS hem de WPS etkinliklerine aktif katılımımız ve ilgili IATA komitelerindeki çalışmalarımız, havacılık sektörünün gelişimine duyduğumuz bağlılığın ve desteğimizin açık bir göstergesidir. Konuşmamı tamamlarken, bu sempozyumların düzenlenmesine öncülük eden IATA’ya teşekkür ediyor sizleri İstanbul’da misafir etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya ve bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.