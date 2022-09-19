Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Afrika Bölgesi'nde tanıtım faaliyetlerine devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 21-25 Eylül 2022 tarihlerinde Güney Afrika’da gerçekleşecek olan Africa Aerospace and Defence (Afrika Havacılık ve Savunma) fuarına katılarak, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platformlarını bölge coğrafyası ile buluşturacak ve bölgesel iş modelleri geliştirmek amacıyla fuara iştirak edecek heyetlerle temaslarda bulunacak.

Uluslararası tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Afrika’nın Pretorya bölgesinde bulunan Waterkloof Hava Üssü’nde gerçekleşecek Afrika Havacılık ve Savunma fuarına katılacak. Türkiye’nin havacılık ekosisteminin öncü şirketi olarak geliştirdiği hava platformlarını ve uzay projelerini standını ziyaret edecek heyetlere tanıtacak olan şirket, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Atak, Hürjet, Hürkuş-C, Anka, Small GEO ve Göktürk ile fuarda yerini alacak.

Afrika Havacılık ve Savunma fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, “Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın liderliğinde Türkiye’nin milli katılım çerçevesinde temsil edileceği fuarda, ülkemizin savunma ve havacılık alanındaki ileri teknolojilerini Afrika bölgesinden ve dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılacak heyetlerle buluşturacağız. Fuarda bir araya geleceğimiz heyetlere geliştirdiğimiz platformları ve yeni nesil iş modellerimizi anlatacak olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

"Türkiye, havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır"

Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hakkında bilgiler vererek şu sözleri kaydetti:

“Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda 12 bini aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.”