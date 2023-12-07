Türk inşaat sektörü Arap yatırımcılar için vitrine çıkıyor

İstanbul’da 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 21. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi’ne katılacak Türk inşaat sektörü, yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti’nden binlerce yatırımcı Türkiye’deki gayrimenkul firmalarıyla İstanbul’da 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 21. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi’nde buluşacak. Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo tarafından düzenlenecek zirvenin çatısı altında, 9. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, iç mimari, mobilya fuarı, işbirliği organizasyonu ve 6. Türk-Arap Gayrimenkul, proje, yatırım, finansman fuarı, işbirliği organizasyonu eş zamanlı olarak İstanbul’da Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da düzenlenecek.

Yatırımcılarla aracısız buluşma

Derneğin Genel Başkanı Sabuhi Attar, bu fuar sayesinde inşaat sektörünü aracısız şekilde yatırımcılarla buluşturacaklarını vurgulayarak, "Yapı inşaat malzemeleriyle ilgili çok önemli bir fuara imza atıyoruz. Türkiye’de inşaat malzemeleri üzerine yaklaşık bin farklı ürünün üretimi yapılıyor. Arap ülkelerinde özellikle Suudi Arabistan’da çok ciddi bir inşaat çalışması olduğu için inşaat malzemelerine büyük ihtiyaç var. Bu noktada hedefimiz Türk ürünlerini Türk markalarını Arap ülkelerine pazarlamaktır” dedi.

Yaptıkları çalışmalarla Körfez ülkelerinin Türkiye ile işbirliğini ciddi oranda arttıracaklarını belirten Attar, “Bu sayede büyük projeler hayata geçecek. Mümkün oldukça Arap ülkeleri ile işbirliğini ve o ülkelerde bayiliklerimizi arttırmamız, ihracatımız açısından da olumlu sonuçlara yol açacak. Bu noktada körfez ülkelerinde oldukça olumlu bir hava hakim. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki ziyaretleri de, bu konuya önemli katkı sağlayacaktır. Biz bu konuda profesyonel çalışıyoruz. Bu alana katkı sağlamak için ne isteniyorsa yapmaya hazırız. Gerek fuar, gerekli işbirliği anlaşmaları ihracat görüşmeleri her alanda çalışma yürütebiliriz. Her yıl yaptığımız fuarlardan sonra ihracatın ve ticaret hacmi hacmi giderek arttığını görüyoruz bu rakam daha da yükselecek” diye konuştu.

Türk firmalara davet

22 Arap ülkesi ve 7 Türki Cumhuriyeti ülkesi olmak üzere 29 ülkeden yatırımcıların fuara katılacağını belirten Attar, Türk firmalara önemli bir çağrıda bulunarak, "Türk firmaları direkt olarak ticaret oda başkanlarıyla görüşme imkanı bulacak. Hem ürünlerini tanıtabilecek, hem de ticari faaliyetlerini anlatabilecek” dedi.