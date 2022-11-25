Türk iş adamı Mert, Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi

Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasında yer alan Van Horne Construction’un sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Bingöllü Türk iş adamı Fesih Zeki Mert, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi. Kanada Başbakanı Turedau, Toronto ziyareti çerçevesinde Kanada’nın yarım asırlık köklü şirketlerinden olan Van Horne Construction’un sahibi ve yönetim kurulu başkanı Fesih Zeki Mert’le bir araya gelerek Türkiye-Kanada ilişkileri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi geçen görüşmede Mert, Türkiye’deki yatırımları başta olmak üzere Türkiye-Kanada arasındaki ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Türkiye’deki üniversitelerde sık sık seminer ve konferanslar çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldiğini Trudeau’ya aktaran Mert, Trudeau’yu gençlerle buluşması için Türkiye’ye davet etti.

Trudeau: “Hükümet olarak yanınızdayız”

Kanada’nın köklü şirketlerinden Van Horne Construction’un Kanada ve Türkiye’de başarılı işler yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fesih Zeki Mert ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kanada şirketlerinin globalleşme çalışmalarını desteklediklerini aktaran Trudeau, Van Horne gibi şirketlerin sayısının artması temennisinde bulundu. Trudeau, Kanada’nın uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerinin Kanada ile diğer ülkeler arasındaki ticari, ekonomi ve sosyokültürel alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesinde öncü rol oynadıklarını belirtti. Bu nedenle uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin Kanada için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Trudeau, bu tür işletmelerin yönetimlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederek, bu çalışmaların artması ve geliştirilmesi için hükümet olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Trudeau, Türkiye’deki gençlere selam gönderdi

Öte yandan, Türk iş adamı Fesih Zeki Mert, Türkiye’de sık sık seminer ve konferanslar çerçevesinde üniversiteli gençlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, Trudeau’yu Türkiye’ye davet etti. Davetten son derece memnun kalan Trudeau, genç girişimcilere selam gönderdi.