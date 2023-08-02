Türk iş adamları Mısır'a vize sorununun çözülmesinden memnun

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Mısır hükümetinin Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirdiğini belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, Mısır hükümetinin vize konusunda iş dünyasını rahatlatmasından dolayı teşekkür ederek, “Yatırımcılarımızın teknik personellerine çalışma izni almasında yaşadığı zorluğa ilişkin müjdeyi bana verdiniz” dedi.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh başkanlığındaki heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Türkiye-Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bir araya geldi. Mısır heyetinde İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmed Al Wakeel ve Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Mohamed Al-Sewedy de yer aldı. TOBB İkiz Kuleler’de basına kapalı toplantıda iki ülkenin karşılıklı ticarette atacakları adımlar, ticaret hacminin nasıl geliştirileceği gibi konular ele alındı. Daha sonra Hisarcıklıoğlu ve Saleh basın toplantısı düzenledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından Türk iş dünyası olarak mutlu ve memnun olduklarını dile getirerek, “40’ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmamız Mısır’da iş yapmaktadır, ihracat gerçekleştirmektedirler. Mısır’ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. 100 bin civarında Mısırlı kardeşimizi istihdam etmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

“Mısır, ülkemizin en büyük ticaret ortaklarındandır”

Türkiye ile Mısır arasında serbest ticaret anlaşması bulunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Mısır, ülkemizin en büyük ticaret ortaklarındandır. 2022 yılında ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyine geldi. İnşallah hedefimiz karşılıklı ticaretin 20 milyar dolar seviyesine çekilmesidir. Türkiye, Mısır’ın en büyük ihracat pazarları arasındadır. Aynı zamanda Türkiye, Mısır gazını satın alan en önemli müşteriler arasındadır” dedi.

“Mısır ve Türk müteahhitleri olarak üçüncü dünya ülkelerinde beraber iş birliği yapmak isteriz”

Müteahhitlik alanında Mısır ile iş birliği fırsatları olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketleri arasında Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Mısır’ın altyapısında birçok projede yer aldık, devam etmek de isteriz. Onun haricinde Mısır ve Türk müteahhitleri olarak üçüncü dünya ülkelerinde beraber iş birliği yapmak isteriz. Burada da sizin desteklerinize ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“İskenderiye’ye olan Ro-Ro seferlerinin tekrar yenilenmesine ihtiyaç var”

2012’de başlayan ve 2015’te sona eren Mersin-İskenderun üzerinden İskenderiye’ye Ro-Ro seferleri olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunlar 2015 yılında kesildi. Tekrar bunun yenilenmesine ihtiyaç var. Bunun tekrar açılması ikili ticaretimizi ve üçüncü ülkelerdeki birlikte iş yapmamızı kolaylaştırıyordu. Kardeşim El Vekil ile başlattığımız bu uygulamanın devam etmesi için anlaşmanın yenilenmesi, hem Türkiye ve hem de Mısır’a fayda sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.

“Yatırımcılarımızın teknik personellerine çalışma izni almasında yaşadığı zorluğa ilişkin müjdeyi bana verdiniz”

Hisarcıklıoğlu, Mısır hükümetinin vize konusunda iş dünyasını rahatlatmasından dolayı teşekkür ederek, “Geçmişte üretici kayıt sistemi gibi sorunlara çözüm bulunmasında Mısırlı makamlar her zaman bize yardımcı oldu. Yatırımcılarımızın problemlerinden biri şudur: yatırımcılarımız, teknik personellerine çalışma izni almasında zorluklar yaşıyor. Bu müjdeyi bana verdiniz” dedi.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ise Türk yetkililerle yaptıkları buluşmaların yeni bir çıkış noktası oluşturmasını istediklerini belirterek, “Bu şirketleri, iş adamları arasındaki karşılıklı iş birliğini daha da artırarak iki ülkenin isteklerini yerine getirerek ticaret hacminin artırılmasını diliyoruz. Bu sabah Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştük. Toplantımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde isteklerimizi dile getirdik ve birçok önemli konuyu ele aldık. Bu iletişimin devam ettirilmesi ve aynı zamanda ticaret hacminin artırılmasını dile getirdik. Dünyadaki ekonomik durum bazı zorlukları oluşturmaktadır. Özellikle her iki tarafın da iş insanları için bu söz konusu oluyor. Bugünkü buluşmadan istifade ederek, siyasi liderliğimizin bütün bu zorlukların bertaraf edilmesi için istekli olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“En büyük engellerden biri vizeydi, bunu kolay hale getirdik”

Saleh, Mısır hükümetinin Türk vatandaşların giriş vizelerini kolay hale getirdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu durum daha önce iş insanları için zorluklar oluşturuyordu. En büyük engellerden biriydi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini engelliyordu. Geçtiğimiz yıllarda Mısır ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaştı. Bu daha önce ulaşamadığımız bir rakamdı. Özellikle var olan ekonomik zorluklara rağmen bu gerçekleştirildi. Ancak bu iki tarafın beklentisini karşılayamadı. Daha fazla ve iyi şekilde iki ülkenin var olan imkanları kullanması gerekiyor. Ayrıca Mısır’daki 790’dan fazla Türk şirketi yatırım gerçekleştirmekten memnun. Bu yatırımların hacmi, 2 buçuk milyar dolar düzeyindedir. Buna ek olarak aynı zamanda yeni yatırımlar da söz konusu oldu. 2022 yılında Türk firmalar çok başarılı oldu. Biz bunun başka sektörlere de yansımasını istiyoruz. Bir alanda kimyevi sanayi, gıda, mühendislik ve araba sanayii alanında bunu gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda Türkiye ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile aramızda ortak bir tarih var. Aynı zamanda her iki halkı birbirine bağlayan sıkı bağlar mevcuttur.”

Toplantı, Türk heyetinin Mısır heyetine yaptığı sunumla basına kapalı şekilde devam etti.